Las pick ups fueron las primeras en aparecer. Las listas de precios de las automotrices todavía están incompletas y, al momento de publicación de este artículo, ni siquiera todas las medianas y compactas figuran con sus valores actualizados. Fueron días cargados de novedades para la industria y, sobre todo, incertidumbre, motivo por el cual se demoró la publicación de los montos sugeridos.

El 1° de septiembre era la fecha designada por la AFIP para comunicar las nuevas escalas del impuesto interno a los autos, también conocido como “impuesto al lujo”. Sin embargo, estuvo demorada su comunicación por varios días debido a “problemas técnicos”, según argumentaron desde la entidad. Eso provocó una demora generalizada en la publicación de todos los precios, independientemente de si gravan o no (como las pick ups, que quedan exentas por considerarse vehículos de trabajo).

Además, el Gobierno nacional y las automotrices mantuvieron negociaciones por los 15.000 autos que estaban demorados en el puerto de Zárate; discusión que tuvo como acuerdo la inclusión de un modelo por marca a la lista de Precios Justos, a cambio de la liberación de unidades demoradas.

Todo ese conjunto de problemas trajo -y traerá- diversos efectos y uno de ellos fue que incluso hoy, a una semana de comenzado el mes, no se tiene noción de los precios de los autos en la Argentina. Ahora bien, las primeras buenas noticias son que, al menos una buena parte, las pick ups ya figuran con sus valores actualizados.

El listado: cuánto cuestan las automotrices en septiembre

Una de las primeras automotrices en publicar sus listas fue Volkswagen y en ese sentido, la Amarok parte de los $14.888.610 en su versión entrada de gama (Trendline 4x2 con transmisión manual) y escala a $29.211.517 si se toma la alternativa más cara de la línea, la Black Style V6 4x4, automática. La versión de entrada subió un 13,6% respecto de su precio de agosto.

Toyota también presentó su actualización de valores para septiembre, que ya se puede ver en su web oficial. La Hilux arranca en $14.318.000 para la versión DX/SR 4x2 con cabina doble (no se toman para estos listados las opciones con cabina simple de ninguna de las automotrices) y llega a $25.781.000 con la Conquest. La versión de entrada sufrió un incremento del 11,5%.

Toyota Hilux Conquest

Renault también hizo lo suyo y la Alaskan figura con los valores actualizados. Su entrada de gama, la Confort 2.3, arranca un poco más arriba que las antes mencionadas: $15.641.500 mientras que la tope, la Iconic 2.3 4WD automática, está significativamente más barata: se publica a $22.851.300. La entrada de gama de la Alaskan subió 16,4%.

Renault Alaskan Iconic Renault

Un comportamiento similar tiene Nissan con la Frontier. Producida en la Argentina, al igual que todos los modelos mencionados anteriormente, estará listada durante todo septiembre a $13.790.200 para la versión S 4x2 manual y llegará a $25.096.200 con la Pro4X 4x4 automática. Es importante señalar que la entrada de gama tanto de la pick up de Renault como de Nissan están comprendidas, hasta el 31 de octubre, en el programa de Precios Justos. La entrada de gama de la Frontier subió 9,2% con respecto a agosto.

Nissan Frontier Pro-4X

Vale destacar, por su parte, que todos estos números no son más que los precios sugeridos por las automotrices y pueden variar en el trato con los concesionarios como consecuencia de los sobreprecios. En lo que respecta a los modelos de Ford y Chevrolet, siendo esta última la única automotriz que importa su pick up desde Brasil, todavía no fueron publicados sus precios actualizados.