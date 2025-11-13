Autos híbridos vs. eléctricos: cuál tiene más vida útil, según los expertos

¿Auto eléctrico o híbrido? Los expertos tienen un favorito por su duración. Mientras que los eléctricos cuentan con una mecánica más simple con la alimentación de energía, los segundos combinan lo mejor de ambos mundos, incluyendo la combustión. Sin embargo, en ambos casos su tiempo de vida útil depende de factores como la batería y los hábitos de conducción.

La vida útil de un auto eléctrico puede ser de dos décadas. Si bien, las primeras versiones de los vehículos impulsados por energía eléctrica solían tener un periodo de duración por debajo de los de combustión, esto ha cambiado en la actualidad.

Un estudio realizado por la Universidad de Birmingham, Reino Unido, analizó 300 millones de registros de pruebas recogidas entre 2005 y 2022 sobre el rendimiento de los autos eléctricos. En el análisis se encontró que las primeras versiones ofrecían menos años de uso que los impulsados por gasolina.

Sin embargo, el avance rápido de la tecnología eléctrica ha permitido que ofrezcan un mayor intervalo. ¿A qué se debe? Los investigadores señalan que los fabricantes han conseguido que la batería de estos autos tenga una vida útil promedio de 18,4 años, además de la capacidad de recorrer hasta 200.000 kilómetros.

Las anteriores cifras les permiten competir directamente con los autos de combustión, cuyo promedio de vida es de 15 a 20 años, de acuerdo con la aseguradora Mapfre México.

No obstante, tanto en los autos eléctricos como en los híbridos, la batería juega un papel clave. Cuando dicho componente alcanza su vida útil, el vehículo se considera obsoleto si el cambio de la batería resulta más caro.

¿Dura más un auto eléctrico o híbrido?

Según los expertos, los autos híbridos tienen una duración considerablemente menor que los eléctricos. Aproximadamente, la batería de un auto híbrido alcanza un tiempo de vida de 8 a 10 años. Una vez que cumple su ciclo, el vehículo no puede sobrevivir únicamente con el motor de combustión.

El vehículo híbrido no puede funcionar únicamente con el motor naftero Shutterstock

Además, un artículo de la empresa especializada Hybrid Automotives, señala que este tipo de vehículos necesitan la batería eléctrica para arrancar, para los sistemas eléctricos de frenado y, por supuesto, para permitir una conducción combinada. De lo contrario, no ofrecen los mismos beneficios.

Así que, tomando en cuenta que la batería es un componente esencial para ambos coches y que sin ella no podrían funcionar, las de los autos eléctricos poseen una mejor tecnología y se desgastan en menos tiempo. Eso los hace más duraderos que un híbrido.