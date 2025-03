Cómo es el nuevo auto de Tesla que Donald Trump le compró a Elon Musk

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes último que comprará un nuevo vehículo Tesla para expresar su respaldo al dueño de la compañía de automóviles eléctricos y aliado de su Gobierno, Elon Musk.

Esto se da en el marco de una caída en el precio de las acciones de la automotriz y una serie de protestas llevadas adelante por algunos de los clientes de la marca en contra de los vehículos adquiridos en el pasado y de la empresa. En ese contexto, el CEO de la compañía señaló que “Tesla va a duplicar su producción en Estados Unidos en los próximos dos años” y adjudicó ese crecimiento a “las grandes políticas del presidente y su administración y como un acto de fe en Estados Unidos”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a los modelos Tesla de la firma de Elon Musk ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Así, el martes último se realizó en la Casa Blanca una exhibición de modelos Tesla y fue el propio Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien aseguró que comprará un Model S, uno de los más vendidos por la automotriz. “Es un gran producto, lo mejor que se puede conseguir. Y además, Elon Musk ha dedicado su vida a hacer esto y creo que ha sido tratado de manera muy injusta por un grupo pequeño de personas. Solo quiero que la gente sepa que no se puede penalizar a nadie por ser patriota y que ha hecho un trabajo increíble con Tesla”, comentó el líder republicano.

Cómo es el Tesla Model S que comprará Donald Trump

Es un sedán 100% eléctrico, uno de los modelos insignia de la compañía y que destaca por su aceleración y autonomía. En su versión base viene con un motor dual con tracción integral, que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos y cuenta con una autonomía de 634 km en el ciclo WLTP.

En el caso de la versión Plad del modelo, cuenta con 1020 CV, que permiten que el vehículo alcance los 322 km/h. Gracias a su potencia puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,1 segundos y su autonomía en este caso es de 600 km en ciclo WLTP.

Trump junto al Model S de Tesla en la Casa Blanca MANDEL NGAN - AFP

Una de las cosas que destaca la marca respecto a su diseño exterior es su aerodinámica, ya que destacan al coeficiente aerodinámico de 0.208 Cd, “el más bajo del planeta”. En lo que respecta a su seguridad, obtuvo una calificación de Euro NCAP de cinco estrellas en 2022, la máxima puntuación posible, y ganó el premio Best in Class en las categorías de vehículo ejecutivo y eléctrico puro.

Así es el Tesla Model S que compraría Donald Trump Tesla

Sin embargo, el aspecto novedoso del modelo es su tecnología. Equipa una pantalla táctil de 17″ con inclinación hacia la izquierda y derecha de una resolución de 2200 x 1300 y un volante cortado que permite una mejor vista al tablero. El interior es sumamente minimalista, no equipa botones y utiliza colores claros, centralizando todos los comandos en pantalla. Además, su sistema de audio consta de 22 altavoces y 960 vatios con reducción activa de ruido en ruta.

Sin embargo, el gran caballo de batalla de la compañía es la tecnología de piloto automático, que permite que el vehículo conduzca, acelere y frene automáticamente dentro del carril bajo la supervisión del conductor. Para ello, incorpora cámaras trasera, frontal y laterales dando un panorama de 360° y un procesamiento visual de 250 metros de alcance.

El sistema Tesla Vision detecta vehículos cercanos, evita posibles colisiones y ayuda a estacionar. Dentro de sus posibles funciones encontramos la navegación en piloto automático, el cambio de carril automático, el “Dumb Summon” (el vehículo viene automáticamente hacia nosotros desde donde se encuentra estacionado) y el estacionamiento automático en línea con un solo toque. La versión base tiene un precio de US$88.500 y la alternativa Plaid se ofrece a US$128.200.

En cuanto al adquirido por Donald Trump, según consignó The New York Times, el Servicio Secreto no le permite al mandatario conducir un vehículo. “Hace mucho tiempo que no manejo un auto, pero me encanta conducir”, expresó el presidente ante la prensa el día de la exhibición. “Lo tendré en la Casa Blanca y dejaré que lo use mi personal”, remató.

