Cuál es la vida útil de los autos eléctricos, según especialistas

Una de las principales dudas entre quienes evalúan comprar un auto eléctrico es cuánto tiempo puede durar su vida útil. En ese sentido, con los avances tecnológicos de la industria automotriz ahora es posible responderla.

Y es que los expertos sugieren que las innovaciones, en cuanto a las baterías y sistemas de gestión de energía, han conseguido igualar e incluso superar la duración de este tipo de vehículos frente a algunos de combustión.

Los especialistas detectaron de cuánto es la vida útil de un auto eléctrico Shutterstock.com

¿Qué tan confiables son los autos eléctricos?

Los autos eléctricos son igual de confiables y duraderos que los que cuentan con un motor naftero o gasolero.

Un estudio de la Universidad de Birmingham —una institución educativa del Reino Unido—, realizado entre 2005 y 2022, cuyo objetivo era analizar la longevidad de los vehículos, arrojó que los primeros autos eléctricos que llegaron al mercado eran menos confiables que los vehículos de motor convencional.

Sin embargo, los avances rápidos de la tecnología obligaron a los investigadores a actualizar los hallazgos, así que volvieron a realizar el estudio y obtuvieron resultados diferentes.

Ford Mustang Mach-E

Durante la segunda edición, los expertos descubrieron que los autos eléctricos nuevos incrementaron sus niveles de confiabilidad, pero ¿por cuánto?

Pues los autos con motor eléctrico demostraron tener una posibilidad de falla (tasa de riesgo) 12% menor por cada año sucesivo de producción, a comparación de los que usan motores de nafta y diésel que alcanzaron el 6,7%.

¿Cuántos años duran los autos eléctricos?

En el mismo reporte de resultados, los investigadores señalaron que los autos eléctricos tienen una vida útil aproximada de 18,4 años y pueden viajar hasta 124.000 millas (aproximadamente 200.000 kilómetros).

Pero es importante mencionar que su tiempo de uso depende, en gran medida, de la batería.

Chevrolet Spark Jeff Ludes

El estudio de la Universidad de Birminghan encontró que las nuevas baterías eléctricas se degradan solo un 1,8% anual. Mientras que en 2019, Geotab, empresa dedicada a la tecnología telemática y de gestión de flotas, realizó un estudio sobre la longevidad de dicho componente arrojando una tasa de degradación del 2,3% anual.

Con esta disminución en la tasa de degradación de las baterías queda demostrado que, cada año, los fabricantes mejoran la duración de los autos eléctricos.