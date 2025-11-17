Cuáles son las pickups más seguras de la Argentina, tras las pruebas de choque

Uno de los segmentos que más fuerza tomó en los últimos años en la Argentina es el de las pickups. Estos modelos se volvieron populares por su versatilidad para adaptarse a diferentes entornos, producto de que sumaron mucha tecnología respecto a las chatas del siglo pasado, presentándose como opciones atractivas para combinar zonas urbanas con las rurales, donde siempre fueron protagonistas.

El beneficio impositivo con el que cuentan estos modelos por ser considerados bienes de trabajo también provocó que ganaran popularidad, además de que nuestro país se volvió polo de pickups producto de la tradición industrial, una completa red de proveedores y la mencionada demanda interna.

Pero este fenómeno no se da solo en la Argentina, sino que los mercados de América Latina y el Caribe también son dinámicos para las camionetas pequeñas y medianas. Este tipo de vehículo desempeña un papel fundamental tanto en el sector de flotas como en el uso privado, lo que genera la necesidad de evaluar y mejorar la seguridad de sus ocupantes y usuarios vulnerables de las vías.

Asi es la nueva Ford Ranger

En este contexto, Latin NCAP, la organización que realiza las pruebas de choque para la región, evaluó seis modelos de pickups que se venden en la región desde que comenzó el protocolo de evaluación actual que maneja la entidad y finaliza en diciembre de 2025. Los modelos evaluados fueron la Mitsubishi L200, la Ford Ranger, Volkswagen Amarok y Great Wall Motors Wingle 5 y las pequeñas Chevrolet Montana y Fiat Strada (con su gemela RAM 700). A continuación, se detallan los resultados solo de aquellos que se venden en el país.

Asi es la nueva Volkswagen Amarok

Tanto la L200 como la nueva Ranger alcanzaron las cinco estrellas. Desde la organización destacaron que las versiones anteriores de estas chatas fueron evaluadas por Latin NCAP con peores resultados y fueron mejoradas voluntariamente por los fabricantes logrando la máxima calificación. En el caso de la Volkswagen Amarok se destacó solo su seguridad pasiva.

GIF Choque Mitsubishi L200

La Mitsubishi L2000 obtuvo cinco estrellas en las pruebas de choque de Latin NCAP

Por otro lado, aclararon que los resultados del 2019 de la Nissan Frontier y la Toyota Hilux fueron “bajo protocolos anteriores y menos exigentes, que ya no son válidos para ser utilizados por los fabricantes con fines de marketing", explicaron.

Latin NCAP recopiló los resultados de las pickups evaluadas desde 2020 a 2025

También se evaluaron las pickups compactas basadas en plataformas monocasco, como la Fiat Strada (modelo más vendido en Brasil), su gemela corporativa, la RAM 700, y la Chevrolet Montana. “Lamentablemente, ninguna de ellas ofrece Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), ni siquiera como opcional”, comenzó la crítica de Latin NCAP. Sin embargo, la Chevrolet Montana ofrece la máxima seguridad pasiva de serie a través de seis bolsas de aire (incluyendo bolsas de aire de cortina) y una estructura estable.

Latin NCAP Chevrolet Montana 2024

Distinta es la situación en el caso de la Fiat Strada, que las bolsas de aire laterales de cabeza y tórax no ofrecieron la protección básica en la versión de cabina doble en el impacto lateral de poste. “La ausencia total de bolsas de aire laterales en la también popular versión de cabina simple de la Strada, así como la inestabilidad de la estructura y la falta de características de seguridad en muchas otras áreas de la evaluación, aumentan aún más el riesgo de lesiones potencialmente mortales para los ocupantes de estos vehículos”, agregó la entidad.