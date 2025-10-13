Cuáles son los 10 SUV más baratos en octubre de 2025

El segmento de los Sport Utility Vehicle (SUV) atraviesa un momento de fuerte crecimiento dentro del mercado automotor. Al igual que las pickups, este tipo de vehículos ganó terreno en los últimos años gracias a su versatilidad, diseño y la preferencia de un público que busca mayor confort sin resignar espacio ni prestaciones.

A esta tendencia se suman factores que impulsan aún más su demanda: la reaparición de planes de financiación a tasas más competitivas y la llegada constante de nuevos modelos que diversifican la oferta local. Entre los lanzamientos más recientes se destacan el Citroën Basalt, Renault Arkana, Ford Everest, Renault Koleos, Volkswagen Tiguan o el Volkswagen Tera, entre tantos otros.

El Volkswagen Tera, uno de los lanzamientos más recientes, forma parte del ranking

En este contexto positivo para la industria automotriz en la Argentina, las automotrices ya publicaron sus listas de precios actualizadas correspondientes a octubre. Con esos valores como referencia, así quedó configurado el ranking de los 10 SUV más accesibles del mercado local, considerando siempre las versiones de entrada de cada modelo:

JAC S2: US$19.900

US$19.900 Citroën Basalt: $29.680.000

$29.680.000 Volkswagen Tera: $32.323.650

$32.323.650 Nissan Kicks Play: $32.347.300

$32.347.300 Renault Kardian: $33.940.000

$33.940.000 Fiat Pulse: $34.015.000

$34.015.000 Citroën C3 Aircross: $34.120.000

$34.120.000 Chevrolet Tracker: $36.544.900

$36.544.900 Volkswagen Nivus: $38.325.300

$38.325.300 Renault Duster: $38.640.000

El JAC S2 se mantiene como el SUV más económico

En comparación con el mes anterior, los SUV más accesibles del mercado registraron un aumento promedio de 4,7 %. Entre los modelos que más subieron se destacan la Chevrolet Tracker (+8,5 %), el Renault Kardian (+7,5 %) y el Renault Duster (+7,5 %).

De esta manera, para comprar un auto perteneciente al segmento de los SUV se necesitan $27,4 millones como base.

Cuáles son los SUV más vendidos

Según el último informe difundido por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), hubo novedades dentro del mercado, ya que el Ford Territory logró posicionarse entre los cinco modelos más vendidos del país, no solo dentro del segmento de los SUV.

Exterior del renovado Ford Territory

Otra de las novedades fue que el Chevrolet Tracker escaló al segundo puesto entre los SUV más vendidos en la Argentina. En consecuencia, el ranking de los cinco utilitarios deportivos con mayor cantidad de patentamientos entre enero y septiembre quedó conformado de la siguiente manera: