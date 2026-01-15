Cuánto cuesta el Fiat Cronos en enero 2026

El Fiat Cronos vendió 29.905 unidades en 2025, lo que representó un 5,2% de todo el mercado de autos y un aumento del 6,7% respecto a las que registró en 2024. Sin embargo, en ese entonces su participación era del 7,2%, lo que muestra la mayor atomización del sector producto de un aumento de la oferta.

Con el objetivo de mantenerse entre los más vendidos y promediar un alto caudal de ventas como en los años anteriores, el modelo de Stellantis ya definió sus precios para toda la gama, quedando de la siguiente manera:

Like 1.3 GSE: $30.960.000

$30.960.000 Drive 1.3 GSE Pack Plus: $37.020.000

$37.020.000 Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $37.240.000

$37.240.000 Precision 1.3 GSE CVT: $38.590.000

Interior del Fiat Cronos

El auto italiano, que logró ser el más vendido de la Argentina por tres años consecutivos, desde el 2021 hasta el 2023, modificó su gama en abril del año pasado, con cambios estéticos y algunos agregados.

En ese entonces el primer cambio, que aplicó para las cuatro variantes, fue la actualización del diseño de la parrilla delantera, con nuevos paragolpes delanteros y deflector trasero, además de un nuevo conjunto óptico de luces LED con DRL incorporado y un rediseño de llantas de aleación en todas sus versiones.

El año pasado actualizó la parrilla para toda la gama

Por su parte, la versión de entrada de gama (Like 1.3 MT) introdujo un nuevo interior completamente oscurecido (techo y parantes), nuevo tapizado de tela entramada, espejos exteriores en negro piano con luz de giro incorporado y renovadas llantas de aleación de 15”.

También registró cambios en su tapizado, que varía según la versión

En las versiones intermedias (Drive 1.3 MT & CVT Pack Plus), además de los detalles antes mencionados, se incorporó la renovación de su tapicería interior, nuevas llantas de aleación de 16” oscurecidas y se actualizó la central multimedia de 7” ofreciendo un nuevo software y conectividad inalámbrica Apple CarPlay o Android Auto. Además, la variante automática CVT Pack Plus incorporó el nuevo conjunto óptico Full LED (altas y bajas) con mascara oscurecida y luces rompe nieblas LED.

El Fiat Cronos Precision AT se convirtió en la variante tope de gama

La variante tope de gama (Precision 1.3 CVT)y agregó a los cambios un rediseño del tapizado interior, llantas esmaltadas de 16″, nueva central multimedia con conectividad inalámbrica y airbags laterales delanteros de doble cobertura (tórax + cabeza) para brindar una mayor seguridad a sus ocupantes.

Otro elemento que aplica para todas las versiones son los colores disponibles: Blanco Banchisa, Blanco Alaska, Plata Bari, Negro Vulcano, Rojo Montecarlo y Gris Silverstone.