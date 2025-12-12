Cuánto cuesta el Fiat Mobi en diciembre 2025

El Fiat Mobi, el vehículo más accesible de la marca italiana —y del Grupo Stellantis— en el mercado argentino, actualizó su precio para diciembre con el objetivo de mejorar el nivel de sus ventas, luego de dos meses en los que se encontró fuera de los 50 vehículos más vendidos en la Argentina.

Por eso, para este mes estableció su precio en $26.643.000. Este valor representa una suba del 1,6% respecto a su cotización de noviembre, que era de $26.213.000. La variación implica un incremento de $430.000 en el último mes del año.

Este panorama se da en un contexto general del mercado automotor que, si bien mostró una caída interanual y mensual en noviembre, mantiene un saldo positivo acumulado en el año. Durante el penúltimo mes de 2025, se patentaron 34.905 unidades 0km, lo que significó un descenso del 33,2% en comparación con octubre y una baja del 3,6% respecto a noviembre de 2024.

El Fiat Mobi cotiza a $26.643.000 en noviembre

No obstante, el acumulado anual de 2025 ya totaliza 587.666 vehículos, superando en un 49,7% el registro del mismo período del año anterior, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Sebastián Beato, presidente de Acara, evaluó las cifras de noviembre como “un buen número”, considerando que hubo “dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”. Las declaraciones del referente sectorial buscan ofrecer una perspectiva optimista pese a la contracción mensual y anual del undécimo mes.

El interior del Fiat Mobi

En cuanto a las expectativas para el futuro inmediato, Beato añadió: “Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses”. El ejecutivo subrayó la importancia de avanzar en “temas laborales e impositivos” y de contar con “crédito a tasas cada vez más convenientes” como factores clave para la dinamización del sector automotor en 2026, augurando que “la rueda siga girando como lo ha hecho durante todo este año”.

El ranking de los modelos más vendidos en noviembre evidenció algunas sorpresas, con la Toyota Hilux liderando las ventas con 1831 unidades, seguida por el Peugeot 208 con 1343 patentamientos. La novedad del mes fue el Volkswagen Tera, un SUV que rápidamente escaló posiciones para ubicarse en el tercer puesto con 1327 ventas, desplazando a otros modelos más tradicionales.