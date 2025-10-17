Cuánto cuesta el Toyota Yaris en octubre 2025

El Toyota Yaris, el modelo más accesible de la marca japonesa, se consolidó en septiembre como el auto más vendido del mercado argentino, con 3037 operaciones registradas durante el mes, según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Además, el hatchback fabricado en Brasil logró alcanzar el liderazgo también en el acumulado anual: 26.023 unidades patentadas entre enero y septiembre, lo que le permitió superar al Fiat Cronos, que suma 26.009 ventas, y al Peugeot 208, que se mantiene en el tercer puesto con 24.632 operaciones en lo que va del año.

En ese sentido, para mantener el liderazgo tanto en los rankings mensuales como en el acumulado anual, Toyota aplicó una suba promedio del 5,7% en la gama del Yaris respecto de septiembre. De esta manera, la oferta del hatchback quedó configurada para octubre de la siguiente forma:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $30.023.000

$30.023.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $33.352.000

$33.352.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $35.866.000

Así es el Toyota Yaris Hatchback

El temporal que paralizó la producción del Yaris

Semanas atrás, un fuerte temporal que tuvo lugar en San Pablo, Brasil, afectó gravemente a la fábrica que Toyota tiene en Porto Feliz. En dicha fábrica se producen los siguientes modelos que se comercializan en la Argentina: Corolla, Corolla Cross, Yaris y el todavía no lanzado Yaris Cross (no sólo para el mercado doméstico sino para destinos de exportación).

Días más tarde, la automotriz comunicó un “plan de retorno gradual a las operaciones”. “Se reiniciará de manera progresiva la producción de vehículos en las plantas de Toyota en Indaiatuba y Sorocaba, siempre priorizando la salud y seguridad de las personas y la calidad de los productos. La empresa reanudará su producción con motores y piezas importadores desde otras unidades en el exterior”, informaron.

Imágenes de la fábrica luego del temporal

En esa línea, en una primera etapa, Toyota do Brasil producirá las versiones híbridas de los Corolla y Corolla Cross y contemplan en su plan de producción “la recuperación del volumen de vehículos híbridos no fabricados entre el 23 de septiembre y 31 de octubre”. En enero de 2026 se reanudará la producción del Yaris y las versiones con motorización convencional del sedán y el SUV mencionados.

En enero de 2026 se reanudará la producción del Yaris Pedro Danthas

“La producción se incrementará gradualmente hasta alcanzar el volumen regular en febrero. Respecto al Yaris Cross, la nueva fecha de lanzamiento será anunciada próximamente“, señalaron.