Cuánto cuesta la Ford Ranger en enero 2026

La Ford Ranger, uno de los jugadores más relevantes en el segmento de las pickups, presentó sus precios actualizados para enero de 2026 con un ajuste que se mantuvo en el orden del 1,2% en la mayoría de sus configuraciones disponibles. Esta actualización se produce en un contexto de dinamismo para el sector automotor, tras un 2025 que dejó cifras positivas para la industria.

Durante el año pasado, la chata del óvalo demostró un sólido desempeño comercial al vender 24.976 unidades. Esta cifra representa un 4,3% del total del mercado automotor argentino, como también un incremento del 8,6% en comparación con las 23.005 unidades comercializadas en 2024, consolidando su posición en un segmento altamente competitivo.

Para aquellos interesados en adquirir una Ford Ranger, los precios de referencia para enero de 2026, según la configuración, son los siguientes:

4X2:

XL: $50.458.100

$50.458.100 XLS MT: $58.458.300

$58.458.300 XLT Biturbo 4x2 AT: $67.366.030

El modelo estadounidense se consigue desde los $50.458.100

4X4:

XL: $53.980.990

$53.980.990 XLS V6 3.0L: $70.794.800

$70.794.800 Black MT: $68.760.300

$68.760.300 XLT Biturbo AT: $72.972.600

$72.972.600 XLT V6 (nuevo agregado): $80.909.400

(nuevo agregado): $80.909.400 LTD Biturbo AT: $79.011.700

$79.011.700 LTD+ V6 AWD AT: $88.093.590

El crecimiento del modelo se alinea con la tendencia general del mercado de vehículos 0 km en Argentina. En 2025 se comercializaron 612.178 unidades cero kilómetro, según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Este volumen generó un año considerado récord, alcanzando niveles de comercialización que no se observaban desde 2018.

El acumulado anual representó un incremento sustancial del 47,8% en comparación con las 414.000 unidades cero kilómetro que se habían comercializado durante el año 2024. Este panorama fue analizado por Sebastián Beato, presidente de Acara, quien destacó: “Estamos cerrando un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones”.

“Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar”. El titular de la entidad también se refirió a la segunda mitad del año, marcada por “cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional”.