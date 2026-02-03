Cuánto cuesta la Toyota Hilux en febrero 2026

La Toyota Hilux comenzó 2026 reafirmando su liderazgo en el mercado argentino. Durante enero se patentaron 3403 unidades, lo que le permitió ubicarse como el modelo más vendido del mes y alcanzar una participación del 5,4% sobre el total del mercado, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El desempeño representó una suba del 87,9% frente a diciembre de 2025, un mes históricamente bajo por la estacionalidad del cierre de año, aunque mostró una leve caída del 0,8% en la comparación interanual respecto de enero de 2025. De todos modos, el resultado volvió a confirmar el peso específico de la pickup producida en la Argentina dentro del mercado local.

Con este marco y tras haber sido también el vehículo más vendido del país en 2025, Toyota aplicó en febrero un nuevo ajuste en su lista de precios. En el caso puntual de la Hilux, los valores muestran incrementos que rondan el 1,8% promedio respecto de enero, con variaciones similares a lo largo de toda la gama.

Los precios de la Toyota Hilux para febrero 2026

HILUX DX/SR

Toyota Hilux 4X2 DX MT: $49.325.000

$49.325.000 Toyota Hilux 4X4 DX MT: $57.769.000

$57.769.000 Toyota Hilux 4X2 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 Toyota Hilux 4X4 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 Toyota Hilux 4X4 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 Toyota Hilux 4X2 SR MT: $56.562.000

$56.562.000 Toyota Hilux 4X4 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 Toyota Hilux 4X2 SR AT: $59.125.000

Interior de la Toyota Hilux

HILUX SRV/SRX

Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $77.921.000

$77.921.000 Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $84.349.000

Así es la Toyota Hilux SRX

HILUX GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $89.327.000

La Toyota Hilux GR-Sport cotiza a $89.327.000 en febrero

Cómo arrancó el mercado automotor en 2026

A nivel general, en enero de 2026 se patentaron 66.080 vehículos 0km en la Argentina, una cifra que representó una baja interanual del 4,9% frente a las 69.520 unidades registradas en el mismo mes de 2025. Sin embargo, si la comparación se realiza contra diciembre, el mercado mostró una suba del 174,4%, ya que en el último mes del año pasado se habían patentado 24.079 unidades.

En enero de 2026 se patentaron 66.080 vehículos 0km en la Argentina

“Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años”, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

De cara al resto del año, el directivo proyectó un escenario de crecimiento moderado: “Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”, concluyó.