Cuánto cuesta la Toyota Hilux en marzo 2026

Tras haber protagonizado un gran 2025, la Toyota Hilux encara 2026 con expectativas de ventas similares. Si bien no hay datos relativos a la performance del modelo en febrero a raíz del conflicto vigente entre el Ministerio de Justicia y la Asociación de Concesionarios (Acara), la chata viene mostrando un buen rendimiento, según estimaciones.

En paralelo, Toyota decidió congelar el precio de sus autos de cara a marzo en medio de una retracción de patentamientos y los cambios impositivos reglamentados hace poco tiempo.

La Toyota Hilux se produce en la Argentina

Los precios de la Toyota Hilux en marzo 2026

HILUX DX/SR

Toyota Hilux 4X2 DX MT: $49.325.000

$49.325.000 Toyota Hilux 4X4 DX MT: $57.769.000

$57.769.000 Toyota Hilux 4X2 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 Toyota Hilux 4X4 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 Toyota Hilux 4X4 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 Toyota Hilux 4X2 SR MT: $56.562.000

$56.562.000 Toyota Hilux 4X4 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 Toyota Hilux 4X2 SR AT: $59.125.000

HILUX SRV/SRX

Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $77.921.000

$77.921.000 Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $84.349.000

HILUX GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $89.327.000

Así es la Toyota Hilux SRX

La actualidad de la industria automotriz argentina

El sector, que en enero registró 23.997 unidades patentadas según datos de la Acara, fue testigo de diversos cambios a lo largo de los primeros meses de este año. En ese contexto, el Congreso avanzó con la eliminación de los impuestos internos, más conocidos como impuesto al lujo, un tributo que alcanzaba a los vehículos con precios superiores a $75 millones, mientras que las pickups ya se encontraban exentas.

Antes de la eliminación del impuesto, algunas automotrices se anticiparon al escenario. Fue el caso de Mercedes-Benz, representada en el país por Prestige Auto, que aplicó descuentos con el objetivo de evitar una posible caída en las ventas producto de la especulación del mercado.

Luego, una vez aprobada la eliminación total del tributo, Ford comunicó que para este tercer mes del año redujo sus precios hasta casi un 30%. Esta baja responde también a una combinación de factores, entre ellos el cupo de 10.000 vehículos que pueden ingresar sin pagar el arancel extrazona del 35%, en el marco del acuerdo firmado entre la Argentina y Estados Unidos.

En febrero se inscribieron 42.277 autos 0km, según la DNRPA wedmoments.stock - Shutterstock

Otras marcas, como Audi y BMW, señalaron que durante los primeros días de marzo analizarán el impacto de la eliminación del impuesto y anticiparon eventuales bajas de precios en torno al 12% en su portfolio. En ese sentido, aclararon que la estrategia variará según cada modelo, por lo que no se espera una reducción directa y uniforme en toda la gama.

Por otro lado, en relación con los patentamientos del mes de febrero, se informó que el total alcanzó las 42.277 unidades, según datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA). No obstante, el informe no incluye un desglose que permita conocer cuáles fueron los modelos y las marcas más vendidos.