Cuánto cuesta la Toyota Hilux en noviembre 2025

La Toyota Hilux se consolidó como el modelo con más ventas en la totalidad del mercado de los 0km durante el mes de octubre, ya que se comercializaron 2523 unidades, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En el segundo lugar se ubicó su compañero de fórmula, el Toyota Yaris, con 2253 cómputos, y para cerrar el podio apareció el Peugeot 208, con 2232 ventas.

Así es la Toyota Hilux SRX

Si se deja de lado el ranking general, la Hilux se mantiene en la cima indiscutida dentro del universo de las pickups. Por eso, para sostener el buen ritmo de ventas, la marca nipona decidió mantener en noviembre los mismos precios que la chata registró el mes anterior:

HILUX DX/SR

Toyota Hilux 4X2 DX MT: $47.106.000

$47.106.000 Toyota Hilux 4X4 DX MT: $55.170.000

$55.170.000 Toyota Hilux 4X2 DX AT: $48.423.000

$48.423.000 Toyota Hilux 4X4 DX AT: $56.712.000

$56.712.000 Toyota Hilux 4X4 SR MT: $63.468.000

$63.468.000 Toyota Hilux 4X2 SR MT: $54.017.000

$54.017.000 Toyota Hilux 4X4 SR AT: $66.207.000

$66.207.000 Toyota Hilux 4X2 SR AT: $56.466.000

HILUX SRV/SRX

Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $64.495.000

$64.495.000 Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $72.974.000

$72.974.000 Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $76.352.000

$76.352.000 Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $74.519.000

$74.519.000 Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $80.666.000

HILUX GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $85.343.000

La Toyota Hilux es la pickup con más ventas

Cómo vienen las ventas de autos este año

Entre enero y octubre se acumularon 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto del 2024, según Acara. Ahora bien, sólo durante le décimo mes del año se registraron 51.982 nuevas ventas, lo que representó una caída de 7,6% respecto a septiembre.

“Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, explicó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

Sólo en octubre se registraron 51.982 nuevas ventas Shutterstock

En esa misma línea, el ejecutivo de la entidad desarrolló sobre qué pasó con los patentamientos tras los resultados electorales de esta última semana: “Hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”.

Los 10 autos más vendidos del año

Toyota Yaris: 28.286

28.286 Fiat Cronos: 27.866

27.866 Toyota Hilux: 27.112

27.112 Ford Ranger: 22.744

22.744 Volkswagen Amarok: 22.036

22.036 Volkswagen Polo: 19.524

19.524 Toyota Corolla Cross: 17.203

17.203 Chevrolet Tracker: 16.115

16.115 Volkswagen Taos: 15.570

15.570 Peugeot 2008: 14.071