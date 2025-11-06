Cuánto cuesta la Toyota Hilux en noviembre 2025

La decisión de la marca japonesa fue de mantener los valores de la pickup publicados en octubre; cómo queda la gama para este mes
La Toyota Hilux se consolidó como el modelo con más ventas en la totalidad del mercado de los 0km durante el mes de octubre, ya que se comercializaron 2523 unidades, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
En el segundo lugar se ubicó su compañero de fórmula, el Toyota Yaris, con 2253 cómputos, y para cerrar el podio apareció el Peugeot 208, con 2232 ventas.
Si se deja de lado el ranking general, la Hilux se mantiene en la cima indiscutida dentro del universo de las pickups. Por eso, para sostener el buen ritmo de ventas, la marca nipona decidió mantener en noviembre los mismos precios que la chata registró el mes anterior:
HILUX DX/SR
- Toyota Hilux 4X2 DX MT: $47.106.000
- Toyota Hilux 4X4 DX MT: $55.170.000
- Toyota Hilux 4X2 DX AT: $48.423.000
- Toyota Hilux 4X4 DX AT: $56.712.000
- Toyota Hilux 4X4 SR MT: $63.468.000
- Toyota Hilux 4X2 SR MT: $54.017.000
- Toyota Hilux 4X4 SR AT: $66.207.000
- Toyota Hilux 4X2 SR AT: $56.466.000
HILUX SRV/SRX
- Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $64.495.000
- Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $72.974.000
- Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $76.352.000
- Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $74.519.000
- Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $80.666.000
HILUX GR-SPORT
- Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $85.343.000
Cómo vienen las ventas de autos este año
Entre enero y octubre se acumularon 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto del 2024, según Acara. Ahora bien, sólo durante le décimo mes del año se registraron 51.982 nuevas ventas, lo que representó una caída de 7,6% respecto a septiembre.
“Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, explicó el presidente de Acara, Sebastián Beato.
En esa misma línea, el ejecutivo de la entidad desarrolló sobre qué pasó con los patentamientos tras los resultados electorales de esta última semana: “Hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”.
Los 10 autos más vendidos del año
- Toyota Yaris: 28.286
- Fiat Cronos: 27.866
- Toyota Hilux: 27.112
- Ford Ranger: 22.744
- Volkswagen Amarok: 22.036
- Volkswagen Polo: 19.524
- Toyota Corolla Cross: 17.203
- Chevrolet Tracker: 16.115
- Volkswagen Taos: 15.570
- Peugeot 2008: 14.071