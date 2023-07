De la más barata a la más cara: así quedó el mercado de las pick ups con los últimos lanzamientos

escuchar

Después de un tiempo de muchas novedades y lanzamientos, finalmente llegó la calma. Con la presentación oficial de la Chevrolet Montana, el segmento de pick ups completó por un rato la llegada de nuevos modelos.

Ya está disponible la nueva Ford Ranger, lanzada en junio, y se actualizaron todos los precios a excepción de una camioneta que no presentó alteraciones. Será clave ver cómo estos movimientos impactan en los números de patentamientos de cada automotriz, motivo por el cual la lista se actualiza a continuación.

Como siempre hay que aclarar, se trata de los precios sugeridos por las automotrices, que pueden diferir con lo que se encuentra en un concesionario como consecuencia de eventuales sobreprecios. A su vez, el Grupo Stellantis todavía no comunicó sus nuevos valores, por lo que la pick up compacta de Fiat figura con números referentes a junio.

Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok V6 Black Style, la tope de gama de la firma alemana Volkswagen

En el mercado se pueden encontrar 13 versiones de la Volkswagen Amarok en venta con un amplio rango de precios. Los valores arrancan en julio en $11.794.000 (versión Trendline manual 4x2, la entrada de gama) y escala a $23.578.600 (Black Style automática 4x4, tope de gama y desglosada a continuación). Todas sus versiones se fabrican en la planta que la automotriz alemana tiene en Pacheco. En el primer semestre del año, la Amarok acumuló 14.067 unidades vendidas.

Motor y potencia: Turbodiésel V6 3.0 litros, seis cilindros y 258CV.

Turbodiésel V6 3.0 litros, seis cilindros y 258CV. Capacidad del tanque de combustible: 80lts.

80lts. Carga útil: 547 - 867kg

547 - 867kg Torque: 580Nm.

Toyota Hilux

Toyota Hilux Conquest, la tope de gama de la pickup nipona

Es el producto emblemático de Toyota en el país y la región y la pick up más vendida en lo que va del año. Registra 15.187 patentamientos en seis meses y parte de $11.530.000 para la versión DX 4x2 con cabina doble; sube hasta $20.874.000 en su versión tope de gama, la Conquest 4x4 con transmisión automática, detallada a continuación.

Motor y potencia: 2,8 litros 4 cilindros en línea con turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler y 204CV.

2,8 litros 4 cilindros en línea con turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler y 204CV. Capacidad del tanque de combustible: 80lts.

80lts. Carga útil: 1010kg

1010kg Torque: 500Nm.

Por otro lado, Toyota presentó hace poco la nueva variante deportiva de la Hilux cuyo precio se ubica apenas por arriba de la antes destacada. Se trata de la Hilux GR Sport 2023, que tras haber debutado en el mercado en abril, su valor se actualizó a $23.544.000 para julio, en la versión tope de gama de la línea Gazoo Racing.

Ford Ranger

Nueva Ford Ranger

La automotriz estadounidense presentó en junio la nueva generación de su Ranger y es julio el mes elegido para su debut en el mercado. Hasta el momento, contabiliza 11.204 patentamientos en lo que va del año (de la generación anterior) y quiere meterse en la pelea por el primer puesto con este lanzamiento. Sale a la venta con ocho versiones siendo la XL 4x2 con cabina doble la entrada de gama y con un costo de $11.890.000 y la Limited+ 4x4, tope de gama, a $23.500.000. Sus principales características, aquí destacadas.

Motor y potencia: Motor 3.0L V6 Turbo diésel con 250 CV.

Motor 3.0L V6 Turbo diésel con 250 CV. Torque: 600Nm.

Nissan Frontier

La Nissan Frontier Pro 4X, la tope de gama de la pickup japonesa

Una de las opciones más baratas de este listado sin dudas la tiene Nissan. Su pick up entrada de gama, la S 4x2 con transmisión manual, está listada este mes a $11.150.200 y la tope de gama, la Pro-4X, a $20.715.800 con transmisión automática. En relación a patentamientos, son 6189 las unidades vendidas en lo que va del año.

Motor y potencia: 2.3 Bi-turbo Diesel y 190CV.

2.3 Bi-turbo Diesel y 190CV. Capacidad del tanque de combustible: 80lts.

80lts. Carga útil: 1019kg

1019kg Torque: 450Nm.

Renault Alaskan

Renault Alaskan Outsider, el caballito de batalla de la firma francesa en un segmento de alta competencia

La pick up de la marca del rombo (hermana melliza de la Frontier, de Nissan, su aliada internacional) registra 1562 unidades vendidas en seis meses y tienen de los precios más bajos: $12.221.000 para la Confort 2.3 (entrada de gama) y $18.005.800 para la Iconic 2.3 automática (tope de gama), cuyas especificaciones se leen a continuación:

Motor y potencia: Bi-turbo 2.3 litros y 190CV.

Bi-turbo 2.3 litros y 190CV. Capacidad del tanque de combustible: 80lts.

80lts. Carga útil: 1000kg

1000kg Torque: 450Nm.

Chevrolet S10

Una combinación de varias características repasadas pero con una pequeña diferencia en cuanto a la capacidad del tanque de combustible

La única de la lista que se produce en Brasil. Todas las demás, de fabricación nacional. En lo que refiere a precios, la versión entrada de gama de este modelo está listada en $13.239.900 mientras que la High Country tope de gama ya sube a $18.208.900 con transmisión automática y tracción 4x4.

Motor y potencia: turbo diésel de 2.8L cuatro cilindros en línea y 200CV.

turbo diésel de 2.8L cuatro cilindros en línea y 200CV. Capacidad del tanque de combustible: 76lts.

76lts. Carga útil: 1000kg

1000kg Torque: 500Nm.

Más pick ups: un modelo que supera lo $50 millones

Más allá de los modelos medianos que ofrecen las automotrices, en algunos casos se producen y comercializan alternativas que incluso tienen prestaciones deportivas. Se trata de las camionetas full size donde la opción más destacada -y cara- de la lista es la Ford F-150 Raptor cuyo valor este mes es de $56.160.000. Cuenta con un motor naftero 3.5L EcoBoost V6, tracción 4x4, transmisión automática, 456 CV de potencia y 691Nm de torque. También tiene una variante híbrida pero no deportiva que ronda los $48.669.000.

Ford F-150 Raptor

Nuevamente entre las medianas, pero con características más que interesantes, está la recientemente presentada Ranger Raptor, que se posiciona también dentro de lo más caro del segmento. Acorde a lo informado por la marca a través de su web oficial, la pick up está listada en julio a $39.572.000.

Ford Ranger Raptor

Sus prestaciones más destacadas son el motor de 397 CV de potencia, tracción 4x4, motor biturbo naftero de seis cilindros, transmisión automática de 10 cambios y capacidad de carga de 635kg.

Pick ups compactas: la potencia de las grandes en menor escala

Destinadas a otros usos. Un híbrido entre lo urbano y lo rural. Luego del lanzamiento de la Renault Oroch, marca que se adjudica haber creado el segmento, otras marcas se sumaron a la categoría. La última en llegar es la Chevrolet Montana. RAM presentará en los próximos meses su Rampage.

Ford Maverick

La Ford Maverick Lariat

Se comercializa en dos versiones, ambas con transmisión automática. Por un lado está la XLT, listada a $12.819.000 y por el otro, la Lariat, sugerida en $16.770.000. A su vez, también está la opción híbrida de esta última, publicada a $17.388.000. Lleva vendidas 1832 unidades en lo que va del año.

Motor y potencia: turbonaftero EcoBoost de 2.0L y 235CV.

turbonaftero EcoBoost de 2.0L y 235CV. Capacidad del tanque de combustible: 64lts.

64lts. Carga útil: 613kg.

613kg. Torque: 380Nm.

Fiat Toro

Fiat Toro Ultra Prensa Stellantis

La automotriz italiana tiene el auto más vendido en lo que va del año y también compite en el mercado de pick ups compactas. La Fiat Toro, analizada en un test drive al momento de su lanzamiento, arranca en $10.274.600 para la versión Freedom 1.8 4x2 y sube a $15.929.700 para la Ranch 2.0 4x4. Llega importada de Brasil. No obstante, vale aclarar, que estos precios corresponden a junio dado que al momento de publicación de este artículo, la automotriz italiana no difundió todavía sus nuevos valores.

Motor y potencia: turbodiésel Multijet 2.0L y 170CV.

turbodiésel Multijet 2.0L y 170CV. Capacidad del tanque de combustible: 60lts.

60lts. Carga útil: 1000kg.

1000kg. Torque: 350Nm.

Renault Oroch

Renault Oroch

En 2022, Renault decidió despegar a la Oroch de la marca Duster y la relanzó con su nombre en solitario. Ahora, ya más consolidada, comercializa su pick up en tres alternativas que parten de los $10.006.100 para la versión Emotion con transmisión manual y sube a $11.107.100 para la Outsider, también manual. No presenta cambios en sus precios respecto al mes anterior la pick up que patentó 988 unidades en lo que va del año.

Motor y potencia: 1.3 TCe 22WD CVT X-Tronic 8 y 163CV.

1.3 TCe 22WD CVT X-Tronic 8 y 163CV. Capacidad del tanque de combustible: 51lts.

51lts. Carga útil: 650kg.

650kg. Torque: 270Nm.

Chevrolet Montana

Chevrolet Montana LTZ Chevrolet

Lanzada esta semana, se ofrece en dos niveles de equipamiento, LTZ y Premier, ambos con la misma mecánica del SUV Chevrolet Tracker, con el que comparte plataforma: motor naftero con turbocompresor de 3 cilindros, 12 válvulas y doble árbol de levas a la cabeza (DOHC), que genera 132 CV a 5500 rpm, anexado a una transmisión automática de 6 marchas. La tracción es delantera.

Los precios sugeridos al público son LTZ AT, $11.590.900, y Premier AT, $12.449.900.