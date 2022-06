El extraño padecimiento que azota a Brad Pitt: “¡Nadie me cree!”

Brad Pitt habló recientemente sobre los significados más místicos en su vida para la Revista GQ y explicó que su refugio y casi escondite durante esta pandemia ha sido su casa en Los Ángeles, en donde ha usado su tiempo para dejar de fumar y beber, hasta mantenerse libre por completo. Para él no existen medias tintas o decisiones, así que la palabra “reducir”, no estaba en su cabeza y simplemente lo dejó. Hubo más temas y se abrió para revelar sus sentimientos más profundos.

El actor explicó que después de su separación definitiva con Angelina Jolie, tras el divorcio de 2016, se puso sobrio y asistió durante año y medio a Alcohólicos Anónimos, tratando de cuidar su imagen, al ser un actor tan reconocido.

Brad Pitt y Angelina Jolie eran una de las parejas mas reconocidas del mundo del espectáculo Agencia AFP

“Había algunos hombres que eran geniales, era privado y selectivo, por lo que era seguro. Había visto cosas de otras personas que las grababan mientras se expresaban hasta las entrañas, eso era atroz para mí”, contó.

Aun así, sus vicios también le dejaron algunos recuerdos, que no extraña, pero sí atesora: “Fumar un cigarrillo por la mañana con café era simplemente delicioso”. También reconoció que su cuerpo no podía manejarlo como otras figuras reconocidas, tal como el pintor británico David Hockney.

El raro padecimiento que sufriría Brad Pitt

War Machine, con Brad Pitt

El actor abordó un raro padecimiento que ha marcado su vida: le cuesta recordar a las personas nuevas que conoce y sus rostros. Pitt cree que podría tener deprosopagnosia, incapacidad para reconocer las caras de la gente (también conocido comoceguera facial). Aunque se esfuerza por encontrar esas imágenes en su cabeza, no lo logra.

“¡Nadie me cree!”, dijo al recordar que esto también es un obstáculo en las fiestas.

Su consuelo y escape es el arte, la música, para él eso lo es todo. “Soy una criatura que habla a través del arte. Si no lo estoy haciendo, me estoy muriendo de alguna manera. La música me llena de tanta alegría. Pienso que eso (la alegría), ha sido mi descubrimiento más reciente (...) Pasé años con una depresión de bajo grado y no fue hasta que acepté eso, tratando de abrazar a todos, la belleza y la fealdad, que pude captar esos momentos de alegría”.

El sueño más frecuente de Brad

Brad Pitt, protagonista de Siete Años en el Tibet.

Para este reconocido actor, hay también una pasión en escribir todo lo que sueña. Al lado de su mesita de noche, guarda papel y lápiz y reflexiona sobre lo que ocurrió cuando tenía los ojos cerrados. “Tengo curiosidad por lo que sucede allí cuando no estoy al mando”, expresó.

Desde su casa en Hollywood Hills, donde le concedió el encuentro al medio citado, mandó un correo en el que detalló cuál es el sueño que lo persigue con violencia y recurrencia.

“Durante cuatro o cinco años completos allí, el sueño más predominante que he experimentado sería ser asaltado y apuñalado. Siempre de noche, en la oscuridad, y estaba caminando por la acera de un parque o a lo largo de un paseo marítimo y, al pasar bajo una farola tipo exorcista, alguien saltaba del abismo y me apuñalaba en las costillas. O notaba que me seguían y luego otro me flanqueaba y me daba cuenta de que estaba atrapado y que querían hacerme daño grave. O era perseguido a través de una casa con un niño al que ayudaba a escapar, pero quedaba atrapado en la terraza y terminaba apuñalado. Siempre apuñalado. Y me despierto aterrorizado. No entiendo por qué querrían lastimarme. Esto se detuvo hace uno o dos años solo cuando comencé a regresar directamente al sueño y preguntar simplemente por qué”, relató.

Ahora tiene 58 años y aparece en la pantalla de vez en cuando. En esta ocasión, dejó ver su lado más reflexivo. Para él, indagar sus sueños en busca del significado que puedan contener, es parte de su proceso, de ser quién es.