El Gobierno porteño definió qué pasará con los que ya pagaron la patente

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) dispuso la suspensión de la emisión vigente de las patentes automotor 2026 y avanzará con una reliquidación completa de las cuotas 1, 2, 3 y del pago anual, con el objetivo de que ningún incremento supere la inflación acumulada de 2025, que fue del 31,8% según el IPCBA, según le anticiparon a LA NACION.

La medida se adoptó luego de que se registraran aumentos por encima del 100% en parte del 16% del parque automotor de la Ciudad de Buenos Aires al que le aumentó la patente a partir de la actualización de las valuaciones fiscales.

Desde la AGIP informaron que las boletas actualmente emitidas fueron dadas de baja, tanto en la web oficial como en los sistemas de homebanking y que no se efectuarán débitos automáticos sobre esas liquidaciones. En consecuencia, los contribuyentes no deben abonar las boletas vigentes y deberán aguardar la nueva emisión.

Las boletas actualmente emitidas fueron dadas de baja Daniel Basualdo

Las boletas reliquidadas estarán disponibles a partir del 18 de febrero en la web de AGIP y desde el 20 de febrero en homebanking. En esta instancia, la emisión será exclusivamente digital, con el objetivo de acelerar el proceso. Para consultas o asistencia en la descarga, el organismo habilitó el canal de autogestión online.

Los nuevos vencimientos y beneficios vigentes

La primera cuota y el pago anual podrán abonarse hasta el 27 de febrero, fecha que aplicará para todas las terminaciones y modalidades, sin perder el beneficio por pago en término ni el descuento por buen contribuyente.

Según detallaron desde el organismo, la reliquidación recalculará la totalidad de las boletas de la primera emisión, incluyendo las cuotas 1, 2 y 3, así como la cuota anual anticipada y emitirá los nuevos montos a pagar con el tope correspondiente.

La primera cuota y el pago anual podrán abonarse hasta el 27 de febrero Daniel Basualdo

En el caso de los contribuyentes que ya hayan abonado, desde la AGIP aclararon que no deberán realizar ningún trámite adicional. Para quienes abonaron la primera cuota, si la reliquidación determina que el importe pagado supera el tope establecido, se le registrará el excedente como saldo a favor y se aplicaría automáticamente en la siguiente cuota.

En cambio, quienes hayan optado por el pago de la cuota anual anticipada, la diferencia a favor “quedará a disposición para que el contribuyente pueda solicitar la devolución o la imputación a futuros vencimientos", remarcan desde el organismo.

Desde el Gobierno porteño remarcaron que no hubo un aumento del impuesto en sí, sino que las variaciones observadas en esta primera emisión respondieron a la actualización de las valuaciones fiscales de determinados vehículos, definidas a partir de los valores relevados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Si se abonó el pago anual anticipado, el excedente también quedará a favor del contribuyente bajo el mismo esquema Daniel Basualdo

Históricamente, la base utilizada para calcular el valor fiscal de los autos provenía de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA).

Según la explicación oficial, el cambio respondió a inconsistencias y desactualizaciones en la base de la DNRPA, que no reflejaban los precios reales del mercado automotor. “La nueva fuente proporciona valuaciones ajustadas al precio efectivo de los vehículos, lo que explica los saltos de valor en determinados modelos”, señalaron desde la AGIP.

El proyecto que busca limitar los aumentos

En este contexto, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le confirmaron a LA NACION que ya fue enviado un proyecto de ley a la Legislatura porteña que busca establecer como tope para el aumento de las patentes la inflación acumulada.

El objetivo es que ningún incremento se exceda, en este caso, del 31,8% que se registró en 2025. La medida será tratada en los próximos días.

Jorge Macri envió el proyecto a la Legislatura que topea el aumento de las patentes con la inflación

Jorge Macri y el pedido a los contribuyentes que “no paguen las patentes”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, pidió ayer en LN+ a los vecinos que no paguen las patentes correspondientes a 2026 hasta que se corrijan los errores detectados en el sistema de liquidación del tributo, un anticipo de la resolución difundida hoy.

“Algunos modelos se fueron más de un 100% arriba y ese nunca fue el espíritu de lo que se aprobó”, reconoció Macri en el programa del periodista Esteban Trebucq. Mientras se implementa la modificación previamente explicada, Macri remarcó: “A los vecinos: no las paguen. En el marco de esta semana ya sale la nueva versión electrónica y después llegará, si hace falta, la versión impresa a quienes la pidan”.