Empezaron a llegar las nuevas patentes en CABA con el aumento topeado

Los contribuyentes porteños ya pueden acceder a las boletas recalculadas del Impuesto de Patentes Automotor, tras la polémica generada por aumentos por encima del 100% y que generaron que el gobierno de Jorge Macri diera marcha atrás y establezca un tope a los incrementos.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó que las nuevas facturas, con un aumento máximo del 31,8% —el IPCBA de CABA para 2025—, ya están disponibles. A su vez, se estableció el vencimiento unificado para la cuota 1 y el pago anual anticipado para el 27 de febrero. En el caso del homebanking, aparecerán recién el 20 del corriente mes en el sistema.

‼️Ya están disponibles las boletas reliquidadas de Patentes, con un tope a las variaciones originadas por la nueva valuación de algunos modelos.



El vencimiento para la cuota 1 y la cuota anual será el 27 de febrero, para todas las terminaciones y modalidades.

Cómo acceder a las nuevas boletas

Las boletas reliquidadas son exclusivamente digitales, accesibles por varias vías en la web de AGIP. Se puede ingresar directamente a la página de la entidad y dirigirse a la sección “Pagos – Consulta de boletas” (sin requerir clave), seleccionando “Patentes” y luego “Pagar – Boletas” con el dominio.

También estarán disponibles en homebanking desde el 20 de febrero. A su vez, se pueden solicitar por mail vía InfoAGIP, donde se deben completar los datos del formulario que aparece a la derecha de la pantalla y luego, seleccionar el impuesto “Patentes” y la categoría “Solicitud de Boletas por Mail”.

Las boletas reliquidadas son exclusivamente digitales Daniel Basualdo

Otra alternativa es estar adherido al débito automático. Los contribuyentes con el dominio correctamente titularizado pueden ingresar al Portal del Contribuyente, seleccionar el servicio “Adhesión a Boleta Electrónica” y completar el registro en pocos pasos y recibir la boleta todos los meses a su mail.

Qué pasa con quienes ya pagaron las patentes con aumentos por encima de la inflación

Quienes ya abonaron la cuota 1 y ahora tienen un excedente por el tope, verán ese monto imputado a futuras cuotas. Solo en el caso del pago anual, AGIP habilitará un aplicativo en su web desde el 1° de marzo para solicitar la devolución del excedente (también podrán utilizar ese valor como saldo a favor).

Si se abonó el pago anual anticipado se puede solicitar la devolución del monto Daniel Basualdo

“Si ya abonó la cuota 1 o el pago anual con la boleta anterior, no debe pagar la boleta reliquidada. Si el importe abonado supera el tope establecido, el excedente se registrará como saldo a favor. Si aún no realizó el pago, utilice la voleta de febrero, con vencimiento el 27 de febrero de 2026″, explica la AGIP en un aviso publicado junto con las boletas nuevas de cada usuario.

Qué pasa con las patentes de los autos híbridos y eléctricos

Este año los propietarios de vehículos híbridos radicados en CABA comenzaron a sentir los efectos del proyecto aprobado en la Legislatura en 2024 que cambió las condiciones para este tipo de modelos.

Mientras que los modelos 100% eléctricos siguen exentos del pago de patentes en la capital, los híbridos (enchufables o convencionales) tienen otra normativa: aquellos cuya valuación fiscal sea menor a $91.150.000, tienen dos años de exención impositiva y a partir del tercero tienen reducciones sucesivas del 60%, 40% y 20% en los años siguientes. Es decir que a partir del sexto año de radicación pagan la totalidad del tributo.

Gracias al proyecto aprobado en la Legislatura en diciembre de 2024 los vehículos híbridos perdieron beneficios en patentes Daniel Basualdo

Por otro lado, quienes superen ese tope establecido, a partir del segundo año de radicación pagan la totalidad del gravamen. Vale aclarar que ese monto ($91.150.000) se actualizó para este período y que anteriormente estaba establecido en $60.000.000.

Por qué anteriormente aumentaron más de un 100%

El conflicto surgió por la llegada de boletas con subas que superaron el 100% (con el registro de algunos casos que incluso superaron el 200%). El jefe de Gobierno, Jorge Macri, admitió un “error” en el cálculo y pidió a los ciudadanos no pagar las patentes originales. “Algunos modelos se fueron un 100% arriba y ese nunca fue el espíritu de lo que se aprobó”, declaró días atrás Macri a LN+.

La raíz del problema fue un cambio administrativo en la valuación fiscal. Hasta 2025, se usaba la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA). AGIP justificó una “amplia brecha y desactualización” en los valores de esta entidad, pasando a adoptar este año las valuaciones de la Asociación de Concesionarios Automotores (Acara).

Las subas se dieron por cambios en las bases que se utilizan para determinar la valuación fiscal Daniel Basualdo

Esto provocó que modelos ascendieran no solo en los montos sino también en la escala impositiva (teniendo que pagar otra alícuota), generando incrementos desproporcionados, como el caso de un Volkswagen Gol Trend de 2012 que iba a subir un 182%.

En respuesta, el Gobierno porteño suspendió la emisión original y envió un proyecto a la Legislatura para topear los aumentos. La medida establece que “ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para 2025” (máximo 31,8%). AGIP trabajó estas últimas dos semanas para recalcular todas las boletas de la primera emisión (cuotas 1, 2, 3 y pago anual), asegurando que ningún modelo superara el tope.