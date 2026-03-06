Estos son los 10 SUV más baratos en marzo 2026

Ninguna automotriz modificó los valores de sus autos de cara a marzo, por lo que el ranking se mantiene sin modificaciones
Los precios de los autos 0km vuelven a quedar en el centro de la escena durante este tercer mes del año, ya que las automotrices decidieron, en líneas generales, mantener los mismos valores que en febrero.
Esta situación responde, en parte, a la eliminación del impuesto interno: los modelos que estaban alcanzados por ese tributo redujeron sus precios, mientras que el resto se mantuvo sin cambios; como también se debe mayormente a una caída en las ventas de autos 0km durante febrero, que fue de alrededor del 6% interanual, según el informe estadístico de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).
Todo esto provocó que el ranking de los 10 Sport Utility Vehicle (SUV) se mantenga con los mismos valores que el mes pasado. Cabe aclarar que para este listado se tomaron únicamente las versiones de entrada de gama de cada modelo.
- JAC S2: US$19.900
- Citroën Basalt: $32.090.000
- Chevrolet Spin: $35.116.900
- Volkswagen Tera: $36.755.250
- Renault Kardian: $36.860.000
- Fiat Pulse: $36.860.000
- Citroën Aircross: $36.900.000
- Chevrolet Tracker: $39.159.900
- Renault Duster: $42.230.000
- Chevrolet Spark: $42.529.900
Ya que todo quedó igual, en la cima del ranking se mantuvo el JAC S2, un SUV de origen chino que conservó su valor de lista de US$19.900 y, por la cotización del tipo de cambio del dólar, se posicionó como la opción más económica del segmento.
En el segundo lugar se mantuvo el Citroën Basalt, SUV importado desde Brasil que supo liderar este ranking y que hoy registra un precio de lista de $32 millones.
El podio lo completa el Chevrolet Spin, el SUV de siete plazas, que en marzo de 2026 se comercializa a $35,1 millones, ya que también mantuvo el mismo precio respecto del mes anterior.
El cuarto lugar lo ocupó el modelo más económico de Volkswagen, el Tera, que se encuentra por $36,7 millones. Según los últimos datos disponibles de enero de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), este SUV se ubicó como el sexto modelo más vendido del mercado local.
Y para cerrar el top 5 aparece el Renault Kardian, uno de los SUV de la marca francesa, que en marzo se ofrece por $36,8 millones.
