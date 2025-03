Estos son los modelos de autos que serán lanzados en Argentina en 2025

Tras un comienzo de año muy positivo para las automotrices, marcado de manera contundente por el mejor enero en ventas de los últimos siete años y un febrero que creció un 71,3% respecto al mismo mes del año anterior, las marcas aprovecharon para anunciar su nuevos productos.

Las expectativas de mercado para este año son más altas, en gran parte dadas por la baja en las tasas de los programas de financiación y la facilidad para la importación de algunos modelos. La mayoría de los directivos de la industria prevén que los patentamientos se encuentren en torno a los 550.000 en 2025.

En ese marco, muchas de las terminales ya presentaron oficialmente muchos de sus lanzamientos, entre los cuales hay nuevos modelos y restylings. Además hay otros que si bien aún no están confirmados, es muy probable su llegada a lo largo del segundo semestre de este año.

Ford presentó al Everest para 7 pasajeros

Una automotriz que esperó hasta finales del año pasado para hacer algunos adelantos fue Ford. La marca del óvalo anunció la llegada del Everest, el SUV grande que llegará desde Tailandia con sus tres hileras de asientos a competir contra el Toyota SW4 y el también recién llegado Chevrolet Trailblazer.

Se estiman que las primeras unidades del Everest se entreguen a comienzos del segundo trimestre

Pero no fue el único modelo de la marca estadounidense, que también presentó la renovación del Bronco Sport, su SUV para el segmento C (mediano) que había llegado por primera vez al país en 2021. Llegará desde México y se venderá en dos versiones: Big Bend (la entrada de gama) y Badlands (ex Wildtrack; versión tope de gama). En adición, se esperan más anuncios de la marca a lo largo del año sobre el restyling de los modelos Maverick y Territory.

El precio sugerido para marzo es de $48.705.000 para la versión Big Bend y $54.223.200 para la Badlands

Nissan renueva un SUV y anuncia cambios globales

Otra marca que anunció la llegada de la renovación de un modelo fue Nissan con el Kicks, cuya nueva generación comenzará a producirse en la planta de Resende en Río de Janeiro, Brasil. Si se analizan los movimientos de la automotriz a nivel global, este año se presentará la cara al nuevo Leaf, basado en la plataforma CMF-EV y al nuevo Nissan Sentra. En 2026, será el turno de la renovación para dos modelos populares en el mercado argentino, como el Nissan Versa y la pick up Frontier.

El Nissan Kicks renovado llegará en los próximos meses a la Argentina para buscar repuntar la situación actual de la compañía

Renault, entre nuevos lanzamientos y el festejo por los 70 años de su fábrica

Por el lado de Renault, presentó a comienzo de año en Pinamar el Arkana, su crossover para el segmento C. Se fabrica en Corea del Sur y se estima que la comercialización comenzará en breve en una sola versión, la Esprit Alpine (desde la marca intentarán que ingresen algunas unidades del modelo dentro del cupo de electrificados que estableció el Gobierno).

Además, desde el rombo anunciaron la llegada de dos SUV para este año en los festejos de la planta de Santa Isabel en Córdoba, confirmando que uno de ellos será el Koleos, también fabricado en el país asiático del este.

El Arkana cumpliría con los requisitos para ingresar al país sin pagar el impuesto extra limítrofe, según le explicó a LA NACION Pablo Sibilla, CEO de la marca del rombo

Stellantis presenta nuevos modelos en todas sus marcas

El grupo multimarca Stellantis (Citroën, Fiat, Peugeot, DS, RAM y Jeep) también tiene una serie de novedades para este año. Tiempo atrás, con un evento en Cariló, Citroën reveló el Basalt, modelo que contará con tres versiones dentro del segmento B. Por su parte, Fiat mostró la versión MHEV de su nuevo SUV con estilo coupé, el Fastback, con tecnología híbrida y batería de 48 voltios. Además, en los próximos meses llegará una variante MHEV para el Pulse. Otro modelos de la marca que llegarán al país son la pickup chica Titano y la renovación del modelo más vendido en febrero en la Argentina, el Cronos. Además, se espera por la vuelta a nuestro país del reconocido Fiat 600.

El Citroën Basalt figura a un precio de $23.520.000 para marzo

Otra marca del grupo que panificó novedades fue Peugeot. La compañía francesa aprovechó el Summer Car Show para mostrar los nuevos E-2008 y 5008, además del 408 GT, que ahora es un crossover (la última variante que se conoció aquí fue sedán).

El Peugeot 408 GT volverá al país, pero ya no en su versión Sedán

Por su parte, Jeep presentó el restyling de su clásico Wrangler en la variante Rubicon, que ahora viene con el motor Hurricane 4. Además, se especula con nuevas versiones del Renegade, Compass y Commander. En lo que respecta a la Renegade, se haría presente en una versión llamada Willys y, por parte de Compass y Commander, vendrían con el mismo motor de la RAM Rampage. Sobre RAM, ya se encuentra a la venta la nueva 1500 que estrena su motor Hurricane 6 de seis cilindros en línea y 3 litros bi-turbonaftero.

El Jeep Wrangler se presentó en un primer momento en Cariló

Finalmente, la marca de lujo que forma parte del grupo, DS, presentó en la Argentina los modelos DS 7 E-Tense, el SUV de siete asientos de la compañía, y el DS 4 en la versión Étoile.

El DS7, el modelo más grande de la terminal de lujo que llega al país

Volkswagen trae un nuevo SUV

Si bien desde la automotriz alemana no dieron grandes precisiones sobre sus arribos, llegará un nuevo SUV chico que vendría a ocupar el lugar del Gol. El modelo que se fabricará en Brasil llevará el nombre de Tera y se posicionará por debajo del Polo Track y el T-Cross.

El Volkswagen Tera ya se presentó en Brasil y llegaría próximamente a la Argentina

En adición, se esperan que lleguen a lo largo del año diferentes rediseños de modelos ya conocidos en el mercado local, como Nivus, Vento y Taos, además de que se especuló con el desembarco de la octava generación del conocido Golf.

El nuevo Toyota que llegará a la Argentina

La marca japonesa suele manejarse con secretismo en lo que refiere a sus nuevos modelos y fechas de lanzamiento. Sin embargo, es casi un hecho (a falta de confirmación oficial) que llegará al país el Yaris Cross, el SUV chico que se ubicaría en la gama entre el Yaris (manual, ya que se dejó de producir en su versión automática) y el Corolla sedán y Corolla Cross.

El Yaris Cross híbrido que se vende en Brasil

Otro modelo de la compañía que arribaría este año es el Land Cruiser Prado, que ya se comercializa en Norteamérica, Europa y Japón. El modelo está desarrollado sobre la plataforma TNGA-F, la misma que utilizará la próxima generación de la Hilux a nivel mundial.

Las novedades de Hyundai, Kia y Honda para la Argentina

Las marcas asiáticas lograron tener nuevos modelos en el mercado que debutaron con un gran rendimiento. Por el lado de Hyundai trajeron el HB20 hatchback importado de Brasil, que por características y precio se volvió muy competitivo en el mercado argentino. A este modelo le sumó esta semana la variante sedán, que competirá principalmente contra el Cronos y el 208.

Además, la compañía surcoreana tiene planeado traer en el segundo semestre los facelift de los SUV Creta, Kona y Santa Fe, aunque aún no están confirmados. Otro modelo que podría llegar es el esperado sport utility grande Palisade.

El nuevo Hyundai HB20 en su versión sedán tendrá un precio de $23.400.000 en la alternativa Comfort Plus y de $29.600.000 en la Platinum Safety

La otra compañía de Corea del Sur, Kia, lanzó esta semana el K3 en sus versiones sedán y cross (luego de exhibisrse en el verano en la costa y de haber agotado hace quince días la preventa en apenas tres horas). El modelo que se fabrica en la planta de Nueva León en México llega para reemplazar al Rio e integrará el segmento B.

Otro modelo que se lanzará próximamente es el sedán K4, que llegaría como reemplazo del Cerato. Como agregado, se intentará traer el Sportage en su versión renovada. Además, la pickup mediana Tasman, sigue en carpeta para su arribo este año, un deseo de los directivos de la firma a nivel local que podría concretarse hacia finales de año.

La variante K3 Sedán EX cuesta US$25.000, mientras que la opción GT-Line figura a US$28.500 Florencia Daniel

Finalmente la compañía japonesa Honda anunció hace un tiempo la llegada de su sedán híbrido Accord para competir en el segmento D. El modelo llega importado de los Estados Unidos. Además, se agregó la versión EXL AWD para completar la familia Honda CR-V. Otro modelo que se puede esperar que arribe a fines de este año o comienzos del próximo es el nuevo WR-V, el SUV chico que la marca producirá en Brasil y llegará a competir contra el Yaris Cross de Toyota, ya que se ubicará por debajo del HR-V.

El Honda Accord llega con motorización híbrida

Chevrolet realizó una renovación profunda de su oferta

General Motors comunicó a fines del año pasado que traerían tres nuevos modelos para su oferta en el país. El primero es su D-SUV (grande) para siete personas, el Trailblazer, que comparte la base y estructura de fabricación de la nueva pickup S10, uno de sus lanzamientos del año pasado junto a la pickup full-size Silverado.

El Chevrolet Trailblazer figura a un precio de lanzamiento a $63.939.900

A este modelo que ya se encuentra a la venta se sumará primero el Blazer EV, un SUV del segmento D (mediano) de fabricación mexicana y que será el primer auto 100% eléctrico de la terminal en el país. Luego llegará el Equinox, sobre el segundo semestre de este año. Además, sumó la versión deportiva compacta RS de su pickup Montana, que se coloca dentro del portafolio entre las LTZ y Premier. Por lo tanto, la gama quedaría con cuatro niveles de equipamiento: LT MT, LTZ AT, RS AT y Premier AT.

El Equinox será el primer auto 100% eléctrico de la terminal en el país

El otro modelo de la marca que ingresaría en breve es el Spark tras la eliminación de los aranceles para algunos autos electrificados de bajo valor FOB. El SUV que se ubica en el segmento B (chico), se fabrica en China y no guarda relación con el citycar de mismo nombre que vendió la marca entre los años 2008 y 2017 en el mercado argentino. Desde la compañía informaron que llegará en su versión tope de gama, tomando la base del Baojun Yep Plus chino.

El Chevrolet Spark se fabrica sobre la base de un modelo chino GM

Las marcas de lujo también trajeron nuevos modelos

Una de las marcas que integran este segmento, BMW, comenzó el año con los lanzamientos de sus renovados Serie 1 y X3 en un evento que tuvo lugar en el Pilar Golf Club. El primero salió a la venta en sus tres versiones: 118 Advantage, 118 Spoer y M135.

El Serie 1 de BMW salió al mercado a un precio competitivo de US$48.900 para la versión base

Por el lado del X3, llegó en sus alternativas 20 xDrive xLine y M50 xDrive M Performance. Sobre los próximos modelos que tiene pensado traer la compañía a la Argentina figuran la versión actualizada del M2 que se fabrica en México y alguno de los modelos de más alta gama de la oferta de la empresa, como puede ser el X6M o el Serie 4. En cuanto a MINI, subsidiaria del grupo, llegaría la variante Aceman del modelo con el nombre de la marca.

La presentación del nuevo X3 en el Pilar Golf Club

Otra de las automotrices alemanas del segmento, Audi, presentó en su concesionaria sobre la Avenida Figueroa Alcorta, en la Ciudad de Buenos Aires, el nuevo RS3 tanto en su versión sedán como sportback. Además, también lanzó el RS Q8 Performance, un SUV-E de gran porte y del que solo ingresaron 15 unidades al país.

El Audi RS3 Sedán viene con faros adaptativos santiago vivacqua

Sobre futuros lanzamientos y novedades, desde la automotriz confirmaron la llegada del S3 en su alternativa sedán, así como también el arribo del A5 (que aclararon que ya está entrando en producción en su configuración para la Argentina y que llegará probablemente en mayo) y el Q6 e-Tron, el SUV eléctrico mediano que se posicionará un escalón por debajo del Q8 e-Tron.

El Audi RS Q8 Performance trae el motor más rápido de la marca que se vende en el país santiago vivacqua

Finalmente, está Mercedes Benz, quien lanzó a fines del año pasado los modelos Clase E Sedán y Clase CLE Coupé AMG. Además, para el 2025 confirmó los modelos: CLA 200 Coupé, EQA (restyling del modelo eléctrico que pertenece al Segmento C), AMG GLC 43 4Matic coupé Mildhybrid(la versión deportiva del SUV para el Segmento D) y el EQE 500 4Matic eléctrico. En adición a los mencionados también llegará el Mercedes-AMG G 63 4Matic, el todoterreno lujoso de la compañía.

El Mercedes Benz EQA eléctrico

