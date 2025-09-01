La FIA reafirmó su compromiso con el automovilismo argentino

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) buscó ratificar su compromiso con el automovilismo argentino a través del Automóvil Club Argentino (ACA), que fue distinguido en el Congreso Americano de la FIA, realizado en Asunción, Paraguay, entre el 25 y el 28 de agosto. El encuentro reunió a 33 delegaciones de clubes automovilísticos de la región y contó con la presencia del presidente paraguayo, Santiago Peña y del titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

César Carman, presidente del ACA, recibió el premio en representación de la institución, única con los permisos y licencias otorgados por la FIA y el Gobierno para organizar y fiscalizar competencias automovilísticas en el país. En el acto, Sulayem destacó el “compromiso del ACA con el automovilismo argentino y regional” y transmitió el “total apoyo de la FIA para seguir fortaleciendo este camino”.

El dirigente argentino, acompañado por miembros de la comisión directiva y del equipo gerencial, remarcó que formar parte del congreso significa integrarse a “una referencia ineludible del calendario internacional del automovilismo y la movilidad, junto a organizaciones que buscan alcanzar los máximos estándares de calidad, el desarrollo de la región y el compromiso con el futuro”.

En ese marco, Carman sostuvo que este tipo de encuentros son fundamentales para consolidar vínculos que potencien el ecosistema del deporte motor, los avances en movilidad y tecnología automotriz y la mejora en educación y seguridad vial.

Por su parte, Ben Sulayem aseguró que la FIA “está mejorando e innovando en todos sus sectores, reuniendo a una comunidad apasionada para compartir conocimientos e ideas, dentro de una federación conectada a nivel mundial”. Además, celebró que el Rally de Paraguay se incorpore por primera vez al calendario del Campeonato Mundial de Rally (WRC), al que definió como un hito histórico para Sudamérica.

En declaraciones a Cadena 3, el titular de la FIA fue más allá y apoyó la posibilidad de que el WRC y otras categorías de la entidad regresen a la Argentina. “Es bueno estar en un lugar donde te quieren, donde sos bienvenido. Argentina se merece el evento, son dinámicos, quieren marcar la diferencia y son serios sobre el deporte. Tenemos que apoyarlos”, afirmó.

Franco Colapinto y César Carman tiempo atrás en los boxes de Monza Prensa ACA

El ACA fue distinguido en el marco del “Desafío de Innovación” (FIA Innovation Challenge 2025) por su proyecto “Somos equipo – La fuerza de la unidad en acción”, que promueve el trabajo colaborativo como motor de transformación institucional. “Estamos en un período de crecimiento diseñado para el siglo XXI, enfocados en nuevos procesos de innovación, alianzas estratégicas y renovación de metodologías de trabajo. Este reconocimiento nos dice que vamos en la dirección correcta”, expresó Carman.

A la vez, la delegación argentina presentó oficialmente los FIA Esports Sudamérica 2025, cuya primera fecha tendrá lugar el 14 de noviembre en la sede central del ACA en Buenos Aires. Competirán más de 15 países y sus representantes gamers.