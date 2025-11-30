La insólita maniobra con la que logró estacionar un camión de 18 ruedas en 30 segundos

En toda sociedad con vía pública el tema del estacionamiento no es un detalle menor. Saber estacionar es clave para preservar la apariencia y funcionamiento del auto propio, pero también de los autos ajenos. Requiere de habilidad y, a la vez, mucha prudencia. Saber estacionar un camión, por su parte, demanda este mismo profesionalismo pero multiplicado, ya que cuánto más grande el vehículo, más chico el margen de error para maniobrar.

Este fue el motivo que explica porque se difundió el video que muestra cómo una mujer estaciona sin dificultad un semirremolque de 18 ruedas en menos de 30 segundos. Las redes la inmortalizaron como una verdadera experta digna de admiración.

El video, que se compartió a través de Twitter y dejó a los usuarios boquiabiertos, sucedió en algún lugar de China, posiblemente cerca de Shanghai, la sede oficial de ZTO Express Global Logistics, una empresa de logística del gigante asiático fundado en 2002.

La secuencia captura un auténtico espectáculo de precisión y calma que desafía las expectativas convencionales. La protagonista de la hazaña -que probablemente repite a diario- es una mujer joven, cuyo nombre se desconoce, que lleva puesto un uniforme celeste, el pelo suelto y una actitud muy atenta pero relajada.

Mientras mueve el volante rápidamente y da marcha atrás, de a momentos saca la cabeza por la ventanilla para asegurarse de que todo ande bien. Impresiona por su rapidez, pero también por la precisión para calcular los ángulos y las distancias que involucran una tarea que para muchos es ridículamente intimidante.

El dominio de la técnica de contravolante y el control milimétrico de los espejos retrovisores son aspectos cruciales de una maniobra como ésta, y la protagonista los usa como si fueran tan conocidos para ella como la palma de su mano.

En pocos pestañeos y sin pensarlo demasiado, el espectador observa cómo logra meter el vehículo de gran tamaño en su espacio asignado, al lado de otros camiones de las mismas dimensiones, como si se tratase de lockers de camiones.

Su repercusión en redes

Los usuarios que vieron el video no tardaron en admirar la astucia y proeza de la conductora. Una de las cuentas que compartió el clip hizo énfasis en que el video es un ejemplo clarísimo de alguien con grandes habilidades de conducción, ya que poder estacionar un camión de remolque de 18 ruedas y semejante magnitud, sin pánico y sin ningún tipo de asistencia en menos de 30 segundos requiere otro nivel de profesionalismo. “Muchos conductores estacionan un auto de cuatro ruedas con gran dificultad”, subrayó para realzar los dotes de la mujer.

#Driving #Skills --> Tight parking --> watch a woman manoeuvre an 18 wheeler --> trailer truck --> no panic --> no assistant --> no %&*#$ 😡 --> many park a 4 wheeler with great difficulty 😜 pic.twitter.com/vUcFRKSMqq — Сурин Махан (@SurinMahan) July 5, 2023

Además de los fans que despertó este personaje en la web, la secuencia es un recordatorio de que la maestría y dedicación pueden transformar las tareas más desafiantes en actos asombrosos. Y, por otro lado, resalta la importancia del entrenamiento y la experiencia en la conducción profesional. Los conductores de vehículos de gran tamaño -aún más aquellos que transportan cargas peligrosas- a menudo enfrentan desafíos que ningún conductor normal comprendería, al tener que maniobrar en espacios reducidos. En este sentido, la maniobra impecable de esta mujer recuerda lo importante que es estar capacitado y seguro al realizar este tipo de tareas.