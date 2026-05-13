Es abogado y explica el misterio de los autos de lujo en Texas que tienen placas de Montana

La presencia de vehículos de lujo con matrículas de Montana en ciudades de Texas se convirtió en una escena cada vez más frecuente entre propietarios de autos deportivos, camionetas premium y casas rodantes de alto valor. El mecanismo se basa en registrar esos bienes a nombre de empresas creadas en el estado que limita con Canadá para evitar impuestos estatales más altos en otros territorios de Estados Unidos.

Por qué hay tantas placas de Montana en los autos de lujo de Texas

En un artículo para Houston Chronicle, el abogado de Lipman & Associates de Houston Ronald Lipman explicó que los residentes utilizan un esquema que funciona mediante la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. Esa compañía aparece legalmente como titular del vehículo, aunque el propietario real viva y utilice el automóvil en Texas, California, Utah u otros estados.

“Algunos de los autos podrían pertenecer a residentes de Montana. Pero es más probable que pertenezcan a residentes de Texas que evitan el impuesto sobre las ventas utilizando lo que se conoce como la 'laguna legal de las LLC de Montana’“, señaló.

La diferencia impositiva es el principal incentivo. Montana no aplica impuesto sobre las ventas de vehículos, mientras que Texas exige un pago del 6,25% sobre el valor de compra.

En un automóvil valuado en US$300.000, el monto que se evita pagar puede superar los US$18.000. “Algunas autoridades fiscales de Texas empazaron a tomar medidas contra este esquema de evasión fiscal”, dijo el abogado.

Un abogado señaló una estrategia de evasión fiscal en la que residentes de diversos estados, como Texas, registran vehículos de lujo a través de sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en Montana Imagen creada con IA

Cómo funciona la “laguna legal” de Montana

El procedimiento suele comenzar con la contratación de agentes especializados en Montana que tramitan la apertura de una LLC por aproximadamente US$1000. Una vez creada la sociedad, el vehículo queda registrado a nombre de esa entidad comercial.

“Puedes buscar en internet y encontrar empresas que, a cambio de una tarifa, constituirán una sociedad de responsabilidad limitada en Montana y se encargarán de todos los trámites, incluido el registro del vehículo”, detalló Lipman.

La "laguna legal de las LLC", que permite a no residentes registrar activos costosos en Montana, es utilizada por los texanos para evadir los impuestos sobre las ventas Google Maps/MVD Montana

La legislación de Montana permite que empresas controladas por personas que no residen en el estado puedan registrar vehículos sin necesidad de que circulen allí de manera permanente. Esto derivó en un crecimiento sostenido de matrículas emitidas para automóviles de lujo.

Además de la ausencia de impuesto sobre las ventas, el estado que limita con Canadá tampoco exige inspecciones técnicas obligatorias ni controles de emisiones contaminantes, requisitos habituales en otros lugares con normativas más estrictas.

Otro de los factores que impulsó esta modalidad son los costos de registro y renovación anual, que suelen ser menores respecto de otras jurisdicciones. A eso se suma que las LLC de Montana ofrecen cierto nivel de privacidad de los datos de los propietarios, según Bloomberg.

Texas y otros estados de EE.UU. endurecen controles sobre los registros de autos en Montana

Las agencias tributarias de distintos estados comenzaron a considerar estas operaciones como posibles casos de evasión fiscal cuando el vehículo permanece y se utiliza de forma habitual fuera de Montana. En Texas, las autoridades recuerdan que cualquier residente que compre un vehículo en otro estado y lo use localmente debe abonar igualmente el impuesto estatal correspondiente.

Residentes de diversos estados, como Texas y California, registran vehículos de lujo a través de sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en Montana HECTOR RETAMAL - AFP

California fue uno de los estados en implementar sistemas de fiscalización apoyados en lectores automáticos de matrículas, cruces de bases de datos y seguimientos de permanencia vehicular. De acuerdo con The New York Times, el objetivo es detectar propietarios que evitaron el pago de impuestos locales mediante registros externos.

Las sanciones pueden incluir el cobro retroactivo de tributos, multas adicionales e incluso investigaciones judiciales en casos donde se detecten declaraciones falsas o documentación irregular.

El análisis de Bloomberg, basado en datos de la Administración Federal de Carreteras, reveló que, en el año 2023, Montana contaba con más de 2,3 millones de vehículos registrados. En el mismo periodo, el estado solo tenía 879.000 conductores con licencia.

Esto arrojó una relación de 2,68 vehículos por cada conductor, la cifra más alta de todos los estados de EE.UU. y más del doble del promedio nacional de 1,18. Debido a esta anomalía estadística, las autoridades estimaron que cientos de miles de vehículos con placas de Montana circulan y están estacionados permanentemente en otros estados.