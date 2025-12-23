Lanzan opciones de financiación para comprar motos en cuotas

El mercado argentino de motocicletas experimenta un fuerte dinamismo, impulsando a compañías a responder con nuevas y variadas estrategias comerciales para facilitar el acceso a sus productos.

Ante este panorama, Bajaj Argentina, una de las marcas líderes en el segmento Street, presentó un conjunto de herramientas de financiación y precios diferenciales para pagos de contado, buscando apuntalar la decisión de compra de los usuarios durante el cierre del año.

La iniciativa, implementada este mes, pone a disposición del público una combinación de valores competitivos y opciones de financiación a través de entidades bancarias y crediticias. Entre los modelos que se destacan con precios especiales de contado, se encuentran los siguientes:

Boxer 150: $2.670.990.

Rouser LS125: $3.150.990.

Rouser P150: $3.990.990.

Rouser NS160: $4.250.990.

Rouser NS200: $4.979.990.

Rouser N250: $6.489.990.

Rouser NS400z: $8.199.990.

Dominar 400: $7.999.990.

En cuanto a la financiación, se introdujeron dos esquemas principales. Por un lado, se fortaleció la financiación prendaria a través del banco BBVA, con condiciones específicas para dos modelos de alta cilindrada más demandados.

Los clientes interesados en la Dominar 400 y la Rouser NS400z podrán acceder a 12 cuotas sin interés, cubriendo hasta el 50% del precio total del vehículo. Adicionalmente, se mantiene vigente una opción de crédito personal con Creditech, que ofrece 24 cuotas fijas de $229.000. El monto máximo de financiación es de $3.000.000.

Estas propuestas buscan ampliar el acceso a modelos de cilindrada media. “Cerrar el año con propuestas claras y accesibles es parte de nuestra forma de estar cerca de los usuarios”, señaló el gerente comercial de la marca, Santiago Negri.

Con estas medidas, la firma busca reforzar su presencia en todo el país y consolidar su posicionamiento como un referente en el segmento street. La marca pertenece en la Argentina al Grupo Corven, que cuenta con cuatro unidades de negocio especializadas en movilidad, además de los sectores de energía, agro y financiero.