Mapa de cargadores: dónde se puede cargar un auto eléctrico hoy en el país

Este año la Argentina aceleró su avance en materia de electrificación gracias a medidas como el cupo para vehículos electrificados, que habilita el ingreso de 50.000 unidades sin pagar el arancel extrazona del 35%. Esa disposición, junto con una mayor apertura comercial, impulsó la llegada de marcas y modelos con fuerte oferta eléctrica.

En términos concretos, y a falta del cierre del segundo semestre, durante la primera mitad del año se patentaron 12.335 unidades electrificadas en la Argentina, según el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de la Argentina (Siomaa). Se trató del registro más alto desde que estas tecnologías ingresaron al mercado local y representó un crecimiento del 56% respecto del primer semestre de 2024.

Del total de 12.335 vehículos electrificados patentados en la Argentina durante el primer semestre de 2025, la gran mayoría correspondió a híbridos convencionales (HEV), que concentraron el 79% del mercado. Más atrás se ubicaron los mild-hybrid (MHEV), con un 15%, mientras que los eléctricos puros (BEV) representaron el 4% y los híbridos enchufables (PHEV), apenas el 2%.

Los autos electrificados crecen en volúmen en el mercado argentino

No obstante, el consumo sigue siendo bajo en comparación con la totalidad del mercado. En los primeros seis meses se comercializaron 326.039 unidades, por lo que las electrificadas representaron apenas el 3,8% del total, una porción todavía marginal dentro del sector automotor local.

Los puntos de carga en la Argentina

En este contexto, más allá de que al segmento aún le queda un amplio margen de expansión, cada vez más usuarios cuentan con autos eléctricos o híbridos enchufables y necesitan acceder a puntos de carga. Por eso resulta fundamental conocer dónde están ubicadas estas estaciones, más allá de que muchos propietarios suelan realizar la carga en sus hogares.

Si bien no existe un registro oficial que reúna todos los puntos de carga del país, hay distintas herramientas que permiten ubicarlos, desde aplicaciones móviles hasta mapas colaborativos en Google Maps que reúnen buena parte de las estaciones disponibles con fotos de los cargadores incluida.