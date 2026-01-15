Multas 2026: cuánto cuesta cada infracción en enero

Las infracciones de tránsito se mantienen como una preocupación constante para los conductores, ya que no sólo implican un costo económico cada vez más elevado, sino que también generan un problema a la hora de renovar la licencia de conducir, por ejemplo.

En ese marco, la Secretaría de Transporte, perteneciente al Ministerio de Economía, difundió valores de referencia para varias infracciones (en su mayoría vinculadas a la documentación):

No contar con la cédula del vehículo: $45.000

$45.000 No contar con la licencia de conducir: $257.000

$257.000 No contar con el seguro vigente: $257.000

$257.000 Circular sin patente o con la patente adulterada: $257.000

$257.000 Circular sin VTV: $257.000

$257.000 Alcoholemia positiva: $1.750.000

La alcoholemia positiva representa una multa superior a $1 millón, según la Secretaría de Transporte Foto: ANSV

Cuánto cuestan las infracciones en Provincia y Ciudad de Buenos Aires

El valor de la falta está atado a las Unidades Fijas (UF), que funcionan como unidad de referencia y varían según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, cada UF tiene un valor de $798, mientras que en la provincia de Buenos Aires asciende a $1807 en enero de 2026.

Esta diferencia responde a que en suelo bonaerense la UF equivale al precio de un litro de nafta premium de YPF en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata, mientras que en CABA se calcula según el valor promedio de medio litro de la nafta de mayor octanaje.

No respetar los límites de velocidad en CABA puede derivar en una infracción de más de $3 millones Alexander Steamaze - Shutterstock

En consecuencia, esto hace que las infracciones tengan distintos montos según la jurisdicción donde se labre el acta. Un ejemplo claro es una de las faltas más habituales: no contar con la patente o circular con la chapa tapada, ilegible o adulterada (que la Secretaría de Transporte informó que su valor de referencia es de $257.000).

En la Ciudad de Buenos Aires es una infracción equivalente a 1000 UF, lo que equivale a una multa económica de $798.000. En cambio, en la Provincia de Buenos Aires la sanción prevista por no tener patente (o tenerla ilegible o alterada) va de 50 a 100 UF, lo que representa entre $90.350 y $180.700.

Otro ejemplo es el de violar los límites de velocidad máxima, que en la Ciudad de Buenos Aires puede implicar una sanción que va desde 400 a 4000 UF, es decir, entre $319.404 y $3.194.040; mientras que en la provincia de Buenos Aires, superar los límites de velocidad se sanciona con multas que oscilan entre 150 y 1000 UF, lo que hoy representa montos aproximados de entre $271.050 y $1.807.000.