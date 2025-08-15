¿Qué requisitos demandan para alquilar una moto en Estados Unidos?

Las condiciones para alquilar una moto son un poco más exigentes que en la Argentina, ya que la edad mínima para manejar una es más elevada que en suelo argentino
En la Argentina, la edad mínima para conducir una moto es de 16 años, pero sólo para modelos de hasta 50 cc. A los 17 años se permite manejar motovehículos de hasta 150 cc y, a partir de los 18, cualquier cilindrada. En cambio, en Estados Unidos se exige tener al menos 21 años para alquilar una moto, junto con el cumplimiento de otros requisitos adicionales.
Según explican distintas empresas especializadas en el alquiler de motos, en Estados Unidos es necesario tener más de 21 años para acceder a este servicio y basta con presentar la licencia de conducir emitida en el país de origen del cliente.
Esa licencia habilita a conducir motos de determinadas categorías, las cuales varían según el tipo y las características de las unidades que se podrán alquilar en territorio estadounidense.
En otras palabras, una persona sólo podrá alquilar en Estados Unidos una moto con características equivalentes a las que está habilitada a conducir en su país de origen. No podrá acceder a un segmento superior si su licencia no lo autoriza.
Por otro lado, también es necesario contar con una visa vigente, un pasaporte válido. También para manejar una moto en Estados Unidos, al igual que en la Argentina, es obligatorio contar con un seguro, que en la mayoría de los casos ofrece la empresa que presta el servicio de alquiler.
Tips para una conducción segura en moto
Para conducir una motocicleta de forma segura, la Oficina del Automóvil Club Argentino (ACA) compartió con LA NACION 10 recomendaciones clave para lograr un trayecto más seguro:
- Usar casco homologado, guantes, ropa que proteja y calzado adecuado.
- Las manos siempre en el manubrio, porque da equilibrio y control. Adoptar la postura de conducción correcta de acuerdo al tipo de moto que uses también es importante.
- No manejar cansado; el estado psicofísico debe ser óptimo.
- No llevar más de un pasajero, ni sobrecargar la moto.
- Conducir por el centro del carril y evitar posicionarse en puntos ciegos.
- Dejar siempre una distancia prudente con el vehículo de adelante.
- Prestar atención a los indicadores de riesgo (pisos mojados, alcantarillas, baches, basura y juntas de asfalto).
- Evitar quedar encerrado en giros de vehículos de gran porte.
- Respetar siempre las prioridades de paso y la señalización.
- Respetar los límites de velocidad y reducir la velocidad al ingresar a un cruce, al transitar cerca de escuelas, plazas y zonas donde puede haber niños jugando.
