¿Qué requisitos demandan para alquilar una moto en Estados Unidos?

En la Argentina, la edad mínima para conducir una moto es de 16 años, pero sólo para modelos de hasta 50 cc. A los 17 años se permite manejar motovehículos de hasta 150 cc y, a partir de los 18, cualquier cilindrada. En cambio, en Estados Unidos se exige tener al menos 21 años para alquilar una moto, junto con el cumplimiento de otros requisitos adicionales.

Según explican distintas empresas especializadas en el alquiler de motos, en Estados Unidos es necesario tener más de 21 años para acceder a este servicio y basta con presentar la licencia de conducir emitida en el país de origen del cliente.

Esa licencia habilita a conducir motos de determinadas categorías, las cuales varían según el tipo y las características de las unidades que se podrán alquilar en territorio estadounidense.

En otras palabras, una persona sólo podrá alquilar en Estados Unidos una moto con características equivalentes a las que está habilitada a conducir en su país de origen. No podrá acceder a un segmento superior si su licencia no lo autoriza.

Para manejar en los Estados Unidos se requiere ser mayor de 21 años

Por otro lado, también es necesario contar con una visa vigente, un pasaporte válido. También para manejar una moto en Estados Unidos, al igual que en la Argentina, es obligatorio contar con un seguro, que en la mayoría de los casos ofrece la empresa que presta el servicio de alquiler.

Tips para una conducción segura en moto

Para conducir una motocicleta de forma segura, la Oficina del Automóvil Club Argentino (ACA) compartió con LA NACION 10 recomendaciones clave para lograr un trayecto más seguro: