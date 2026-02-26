Siete automotrices llaman a un recall para múltiples modelos por problemas con los airbags

Stellantis volvió a comunicar la necesidad de una revisión preventiva o “recall”, por los airbags de la marca Takata utilizados en sus modelos. La campaña busca verificar y, de ser necesario, reemplazar este componente de seguridad clave de forma gratuita en concesionarios oficiales.

El inconveniente detectado radica en una “falla de origen” en los airbags Takata, la empresa que suministró airbags defectuosos a más de 19 fabricantes de la industria automotriz en todo el mundo y fueron objeto de un retiro masivo del mercado desde hace varios años.

Esta anomalía puede provocar la degradación del dispositivo, generando riesgos significativos para los ocupantes en caso de activación. La falla afectó a múltiples automotrices en la Argentina, quienes lanzaron sus respectivas campañas de verificación.

Esta acción se inscribe en una de las mayores campañas de recall de la industria automotriz mundial, que afectó a más de 67 millones de vehículos a nivel global, según datos de la autoridad de seguridad vial de Estados Unidos (NHTSA).

Todos los Citroën C4 se encuentran en condiciones de funcionamiento Monasterio Tattersall S.A.

La campaña de Stellantis en Argentina involucra a modelos de las marcas Fiat, Citroën, DS, Jeep, Chrysler, Dodge y Ram fabricados entre los años 2004 y 2019.

En primer lugar, los dueños deben corroborar si su vehículo está incluido en el recall. Esta consulta puede realizarse llamando al 0800 333 7070, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, o accediendo a las plataformas web específicas de cada marca cuyos links se encuentran más abajo en la nota.

Para la verificación, se requiere el dominio (patente) o el número de chasis (VIN) del automóvil. Este último se encuentra en la documentación del vehículo (cédula verde, título) o grabado en el parabrisas y ventanillas.

El Jeep Wrangler es otro de los modelos que integra el listado

Una vez confirmado el involucramiento, el siguiente paso es solicitar un turno en el taller oficial de la marca más cercano al domicilio. Allí, se procederá con el cambio de la pieza de airbag, si la verificación determina que es necesario, sin costo para el cliente.

Como incentivo, el grupo ofrece un beneficio de $100.000 en productos y servicios de postventa a quienes realicen el recambio. Este bono podrá ser utilizado en el mismo concesionario donde se llevó a cabo la intervención.

Todos los modelos involucrados en el recall

Los modelos específicamente afectados por esta campaña son:

FIAT: (https://www.fiat.com.ar/postventa/takata.html)

Fiat Palio fabricados de 2012 a 2018

Fiat Uno fabricados de 2011 a 2016

Fiat Grand Siena fabricados de 2013 a 2018

Fiat Fiorino fabricados de 2014 a 2018

CITROËN: (https://www.citroen.com.ar/citroen-argentina/postventa/recall/recall-takata.html)

Citroën C3 fabricados de 2013 a 2019

Citroën C3 Aircross fabricados de 2011 a 2019

Citroën C4 fabricados en 2011

Citroën C4 Lounge fabricados de 2013 a 2018

DS: (https://www.dsautomobiles.com.ar/ds-y-vos/recall-takata.html)

DS3 fabricados de 2011 a 2018

DS4 fabricados de 2012 a 2017

DS5 fabricados en 2013

JEEP/ CHRYSLER: (https://recall.jeep.com.ar/postventa/takata.html)

Chrysler 300C fabricados de 2006 a 2014

Jeep Wrangler fabricados de 2007 a 2016

DODGE/RAM: (https://recall.ram.com.ar/postventa/takata.html)