Subastan autos, pickups y vans desde $7 millones: cómo participar

La firma Monasterio Tattersall Activos anunció una nueva subasta online de vehículos, que se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre con cierre de ofertas a partir de las 13 horas. La modalidad será completamente virtual, a través de la plataforma digital de la martillera y se espera una activa participación del sector agroindustrial y automotor.

En esta ocasión, se ofrecerán distintas unidades pertenecientes a marcas como Mercedes-Benz, Toyota, Peugeot y Hyundai. A continuación, un listado de las alternativas que se destacan; para ver todos los lotes, se recomienda ingresar al sitio web oficial correspondiente.

Las propuestas más destacadas

Entre los lotes más llamativos aparecen varias Toyota Hilux, uno de los modelos más vendidos en el mercado de los 0 km en lo que va del año. Una de las que parte de un precio base más bajo es una Hilux modelo 2015, que inicia en los $13.000.000. Hay otro lote de una Hilux cabina doble que parte desde los $7.000.000, pero que no cuenta con su parrilla frontal completa.

Toyota Hilux que parte desde los $13.000.000

Otro de los modelos más buscados en el mundo de los 0km es el Toyota Yaris, que aparece en este remate con tres opciones en formato sedán. El más económico es uno que parte desde los $14.000.000, debido a que tiene 85.827 kilómetros en su tablero.

Toyota Yaris sedán

También hay otras tres unidades pero del Corolla, el sedán insignia de la marca japonesa. El que parte de una oferta inicial más baja lo hace con una barrera de $18.000.000, porque cuenta con 126.110 kilómetros recorridos.

Toyota Corolla (2019)

Si se pasa al segmento de lujo, aparecen dos Toyota Land Cruiser que parten de un piso de $60.000.000. Ambos son modelo 2017: una unidad tiene 65.770 kilómetros y la otra, 31.973.

Toyota Land Cruiser

Otro lote de grandes dimensiones es una Hyundai H1 modelo 2019, con 71.210 kilómetros, que parte desde los $32.000.000.

Hyundai H1

De Peugeot, además de un utilitario Partner cuya oferta inicial más baja es de $9.000.000, hay dos 408. El que tiene el piso más bajo en términos de precio es un modelo 2020 que parte desde los $12.000.000, debido a sus 87.534 kilómetros.

Peugeot 408

Por último, entre las opciones aparecen dos Mercedes-Benz Vito desde $10.000.000. Una es modelo 2016 y tiene 218.402 kilómetros, mientras que la otra se patentó en 2017, pero no tiene kilometraje declarado en el sitio.