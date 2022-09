El nuevo servicio de Renault que “no busca vender autos”

La nueva era de la movilidad está plagada de ideas nuevas, delirantes, ambiciosas y disruptivas. Muchas veces son ideas que se empiezan pero no se continúan. En otros casos son ideas a las que les va bien, se desarrollan y derivan en algo más. En este terreno quiere ubicar Renault a Mobilize, su nueva división de servicios con altas aspiraciones.

“En los últimos años hubo un cambio en la mentalidad de la gente y la movilidad tuvo que empezar a transformarse. Es ahí donde entra Mobilize: para potenciar esta revolución”, señala Clotilde Delbos, CEO de la nueva marca de Renault, en diálogo con LA NACION y otros medios en el marco del evento E-Tech 100% Electric Days que la automotriz francesa realizó en San Pablo. “Mobilize es la nueva corriente de la movilidad, y nuestras expectativas son altísimas”, agregó.

¿Qué es Mobilize?

Es la cuarta marca que Renault construyó desde cero, y tiene el objetivo de lograr nada menos que el 20% de los ingresos de la firma para 2030. Basada en un modelo de negocios en torno al uso del vehículo como un servicio (Vehicle as a Service), con un foco puesto en el uso más que en la propiedad, ofrece soluciones relacionadas con la movilidad, la energía y los datos para responder a las nuevas necesidades de las personas, empresas, ciudades y territorios, define la automotriz. Todo a un precio accesible y de una forma ecológica, promoviendo así una transición energética sostenible en línea con el objetivo del Grupo Renault de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en 2040.

“Tenemos competidores pero ninguno con nuestra misma propuesta. Somos una mezcla de una startup y algo más; un híbrido raro que tiene ese no se qué que va a hacer que funcione”, declara Delbos.

“Vender servicios y no vehículos permite generar ingresos recurrentes y reducir los costos de utilización para nuestros clientes. Cubrimos los elementos de la cadena de valor de la movilidad con mayor potencial de crecimiento”, expone Delbos, quien se desempeñó como Directora Ejecutiva Adjunta del Grupo hasta 2020. “Así, el vehículo se convierte en una plataforma de servicios que permite multiplicar por tres la cifra de negocios generada a lo largo de su ciclo de vida”, agrega.

Invirtiendo la lógica del modus operandi con el que funciona la industria automotriz tradicional, Mobilize pone al cliente como protagonista en su modelo de negocios. “En lugar de pensar en un auto y luego armar una estrategia para que funcione comercialmente, pensamos en cuáles son las necesidades del cliente -que también varían según su contexto- y de ahí armamos una propuesta de servicio para simplificar su vida”, explica Delbos. En otras palabras: la marca se amolda al cliente y a la movilidad que este requiere. “Cada ciudad y cada pueblo debería tener una conversación sobre movilidad diferente”, sentencia.

Sobre la base de un ecosistema de software integrado, Mobilze propone una gama de servicios que van desde las soluciones de financiación hasta el seguro pasando por la energía y el mantenimiento.

“Queremos instalar un nuevo modelo de negocios, ofreciendo una amplia gama de soluciones de movilidad”. Su logo hace referencia al “NO”. No a la contaminación, no a las emisiones de carbono, no a la ineficiencia, no a lo caro, no a lo lento, no a lo poco práctico. “No queremos vender autos y esto no es siempre bienvenido ni entendido en la industria automotriz”, dispara Delbos. “Es controversial y provocativo, lo sabemos. De eso se trata un poco Mobilize”, admite.

¿Qué servicios ofrece?

En los países en los que ya está activa -principalmente dentro de Europa pero también en Brasil- Mobilize propone desde servicios de financiación, seguros y pago (Mobilize Financial Services); servicios de energía y recarga en casas, lugares de trabajo y ruta (Mobilize Charge Pass, Mobilize Smart Charge y Mobilize Power Solutions); a servicios de mantenimiento y reparación. Es este último uno de los fuertes de la iniciativa, ya que recurriendo a la red de concesionarios de Renault (6000 puntos de venta en Europa) y basándose en datos para el mantenimiento predictivo de los vehículos, Mobilize genera un negocio que se basa en extender el uso de vehículos que de otra forma quedarían desplazados. Al darles una segunda y tercera vida, aumenta su rentabilidad, al mismo tiempo que despliega un abanico de ofertas para sus clientes.

Mobilize está forjando alianzas para desplegar sus servicios, como por ejemplo con Uber en Brasil, donde acaba de desembarcar

Un ejemplo de esta función está en Brasil, donde Mobilize forjó una alianza con Uber, a través de la cual la app de conductores compra a la marca de Renault una flota de vehículos eléctricos refaccionados, a un monto accesible. “Con este tipo de vínculos el pasajero que pide un taxi también pasa a ser agente del cambio”, señala Delbos. “Nuestra misión es facilitar el salto a la movilidad eléctrica, dándoles a todos una forma de moverse más limpia, sostenible, accesible y comunitaria”.

Movilidad con M de mujer

Para la directora de Mobilize una de las características que separan y hasta delimitan un abismo entre el nuevo mundo de la movilidad y los viejos tiempos de las automotrices tradicionales es la complejidad, diversidad y profundidad, en la conexión con una causa mayor: la preservación del ambiente. Y es por esto que los equipos de la nueva escuela de la movilidad van a tener grandes porcentajes de mujeres, explica. “Ya no estás pensando solo en las prestaciones y el diseño del auto. En los nuevos negocios de la movilidad entran en juego miles de variables y conexiones que, si se hacen bien bien pueden tener trascendencia. Estás pensando en el futuro”, expone Delbos y asegura que en el caso concreto de Mobilize más del 50% del personal de trabajo va a ser femenino. “El futuro de la movilidad es extremadamente woman-friendly”, sentencia.

Mobilize ya funciona en países de Europa y pone fichas a su éxito en Latinoamérica.

Latinoamérica es una de las principales regiones en las que Mobilize busca asistir y potenciar un cambio rápido en los patrones de movilidad de la población. ¿Por qué? Delbos responde con tres datos que, a su juicio, pueden garantizar el éxito de la nueva marca de Renault en el área.

En primer lugar se refiere a la urbanización fuerte y acelerada. Cuatro de las 20 ciudades más grandes del mundo están ubicadas en América Latina: San Pablo y Rio de Janeiro en Brasil; Ciudad de México y Buenos Aires. “La estimación es que para 2050 el 90% de la población vivirá en urbes, entonces algo va a tener que hacerse para incidir en su forma de moverse de una manera sostenible y práctica: ahí entra Mobilize”, indica la CEO.

Mobilize es la nueva marca de Renault que tiene el objetivo de generar el 20% de los ingresos de la firma en 2030.

A esto se agrega el nivel socioeconómico precario del habitante promedio de los países de Latinoamérica. “Comprar un auto va a ser cada vez menos costeable, y hoy los autos eléctricos siguen siendo más caros que los ICE (por motor a combustión interna, según sus siglas en inglés), con una regulación no clara que bloquea la motivación para hacer el salto”, explica Delbos. “Mobilize entra para dar una alternativa atractiva que tenga sentido”, completa.

Como último punto a favor Delbos destaca que las de Latinoamérica son sociedades muy atravesadas por el factor tecnológico y con mucha conciencia frente al cambio climático, dos características que, según ella, facilitarán la adopción de una oferta como la de Mobilize, cuyo despliegue y potencial se concibe a través de la tecnología, y cuyo fin es agilizar el cambio hacia una nueva era más diversificada y ecofriendly. “Tenemos muchas grandes ciudades, mucha contaminación y mucha conciencia. Creo que el cambio va a ser más rápido que el de Europa”.

Así y todo, existe un gran desafío que el proyecto estrella de la firma francesa tendrá que sortear: conseguir el aval del gobierno. “Los gobiernos de los países de Latinoamérica tienen que federalizar el uso de la energía eléctrica, y prever incentivos para que tenga sentido hacer un cambio”, asevera Delbos. “Sin el impulso del gobierno todo resulta más caro y menos práctico”, cierra.