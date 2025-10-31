Se acerca el verano sobre ruedas: cómo preparar el auto para disfrutar sin contratiempos

Con el verano a la vuelta de la esquina, los viajes largos, las escapadas a destinos turísticos y las altas temperaturas vuelven a marcar la agenda de muchos argentinos. Pero antes de emprender camino, preparar el vehículo y elegir el combustible adecuado son pasos esenciales para asegurar un viaje seguro, eficiente y sin sobresaltos.

Los motores modernos, más precisos y exigentes que nunca, demandan combustibles capaces de acompañar su nivel de tecnología. En ese sentido, INFINIA se consolida como una opción de alto rendimiento, desarrollada para proteger el motor desde el primer kilómetro y mantener su potencia a lo largo del tiempo.

Gracias a su fórmula con tecnología de limpieza activa, INFINIA contribuye a reducir la acumulación de residuos en el sistema de inyección, mejora la combustión y optimiza el rendimiento general. ¿El resultado? Un motor más eficiente, menor desgaste y una reducción significativa en las emisiones, algo clave cuando las temperaturas elevadas exigen más esfuerzo mecánico.

Durante los meses de calor, cuando el auto trabaja bajo condiciones más demandantes, contar con un combustible que garantice protección prolongada y performance superior se vuelve fundamental. Además, INFINIA está respaldada por la certificación internacional TOP TIER, un estándar avalado por los principales fabricantes automotrices del mundo.

Cinco consejos para viajar mejor este verano

1. Revisar el vehículo antes de salir. Es clave chequear niveles de aceite, líquido refrigerante, presión de neumáticos y estado de frenos. Una revisión preventiva es la mejor forma de evitar imprevistos en la ruta.

2. Cargar combustible de calidad. Optar por combustibles como INFINIA, que ofrecen limpieza activa y cumplen con estándares internacionales. Ayudan a mantener el motor en condiciones óptimas durante trayectos largos y exigentes.

3. Planificar la ruta. Contar con aplicaciones de navegación para evitar congestiones y conocer el estado del tránsito. También es útil identificar estaciones de servicio confiables en el recorrido.

4. Hidratación y descanso. Realizar paradas cada dos o tres horas para estirar las piernas y mantenerte alerta. El bienestar físico es clave para una conducción segura.

5. Verificar el aire acondicionado. Antes de salir, asegurarse de que el sistema funcione correctamente. En días de calor intenso, puede marcar la diferencia entre un viaje placentero y uno agotador.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.