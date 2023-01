Sky Yatch: así es el primer yate aéreo y sostenible del mundo que navega y vuela

escuchar

Yates y jets. En ambos casos se habla de formas exclusivas y lujosas para viajar. La pregunta que no muchos se hacen pero que el último año tuvo respuesta es “¿qué pasa cuando ambas se combinan?”. Según el diseñador italiano Pierpaolo Lazzarini, el resultado es algo estéticamente parecido a una nave espacial, con la capacidad de desplazarse tanto por aire como por agua.

Equipado con ocho motores eléctricos contrarrotantes de 950 caballos de fuerza, alimentados por baterías ultraligeras y paneles solares, lo cual lo convierten en una nave ultra rápida y ultra sostenible, el yate aéreo, o Sky Yatch, de Lazzarini cuenta con casi 150 metros de eslora y la capacidad de navegar a 60 nudos durante más de dos días seguidos.

Fruto de la era de la movilidad eléctrica, la esencia del yate aéreo es 100% ecofriendly; además de ser cero emisiones, se va a construir íntegramente con fibra de carbono, aportando a la aerodinámica del diseño resistencia y ligereza.

Sky Yatch

Del futuro al ahora

Lo primero que viene a la cabeza al ver las imágenes del Sky Yatch es el recuerdo de la estación aérea de Nick Fury en los varios largometrajes de Avengers, o la flota de los soldados estadounidenses de Avatar en los océanos de Pandora.

El vehículo hibrido consta de dos aeronaves laterales extendidas con una longitud total de 150 metros y una anchura de 80 metros que contienen un total de 400.000 metros cúbicos cargados de helio, cuyo rol es mantenerlo en el cielo. Cada estructura se subdivide en celdas que aseguran el aislamiento hermético de cada compartimento de helio.

Sky Yatch

Además de ser funcionales al vuelo, las dos aeronaves se conectan entre sí mediante ocho puentes hechos a base de fibra de carbono -cuatro de cada lado-, dando lugar a una plataforma central que alberga un comedor, una sala de estar y 10 suites para huéspedes, todas con un alto nivel de confort, y una de ellas -la suite principal- con una vista de 360 grados.

El interior del dirigible también cuenta con tanques de helio comprimido que liberan la cantidad necesaria para equilibrar el avión; y en la parte inferior de toda la estructura flotante se extiende una base inflable, que permite que la nave flote, convirtiéndola en una auténtica embarcación en cuestión de minutos.

¿A que cliente apunta el yate aéreo y cuándo sale a la venta?

Como era previsible, el invento de Lazzarini no fue pensado para usarse con fines de turismo o transporte público. En cambio, se trata de un medio de transporte diseñado para alojar a propietarios particulares que buscan llevar su concepto de vacaciones a otro nivel. De lo que se supo públicamente, el Sky Yatch ya fue encargado por un presunto empresario que pagó US$ 627,5 millones por su futura casa móvil; y aunque desde 2022 no hay novedades del progreso en la construcción del vehículo, el artista italiano prometió que un primer prototipo a escala se elevará en el aire en los próximos meses.

Sky Yatch

LA NACION