Un estudio revela por qué sumar la luz blanca a los semáforos podría mejorar el tráfico

La llegada de los autos autónomos podría cambiar mucho más que la forma de manejo, según un estudio de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos. Desde que se empezaron a ver este tipo de vehículos en las calles de varias ciudades de Estados Unidos y de Europa, en las dinámicas del tránsito mundano se empezó a observar la repetición de fenómenos como gente tranquilamente dormida al volante, asientos de conductor vacíos, y accidentes viales inéditos.

Resulta que la implementación de esta tecnología requiere de una regulación especial y una revaloración de las leyes de tránsito establecidas. En un artículo reciente, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) de la institución académica propuso una solución para abordar el nuevo desafío: agregar una cuarta luz a los semáforos.

Según explican los investigadores, una cuarta luz blanca en el semáforo para indicar a los conductores humanos que sigan al vehículo autónomo que tienen delante podría servir para eficientizar el flujo del tráfico, disminuir la congestión vehicular y, por ende, reducir el consumo general de combustible y las emisiones de CO2.

¿Cómo va a funcionar la luz blanca del semáforo?

El rol de la luz blanca sería el de indicar a los conductores humanos que tienen que seguir las acciones del auto que va delante de ellos. Si el auto frena, ellos frenan. Si el auto avanza, ellos también. En otras palabras, la luz blanca serviría para facilitar el tráfico.

Un estudio de una universidad de Estados Unidos demostró que la tecnología de los autos autónomos puede reducir los tiempos de tráfico de las ciudades. Shutterstock

En una primera instancia su uso se implementaría solo en las intersecciones viales, y se activaría solo cuando hay un número significativo de vehículos autónomos presentes. De esta manera, cuando en la intersección predominen los vehículos controlados por humanos, el semáforo volvería a su patrón estándar tricolor.

“Otorgar parte del control del flujo de tráfico a los vehículos autónomos es una idea relativamente nueva y se puede usar para coordinar el tráfico en cualquier escenario que los involucre”, indicó Ali Hajbabaie, profesor de ingeniería civil en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y autor del artículo del IEEE. “Pero creemos que la prioridad es incorporar el concepto de luz blanca en las intersecciones porque son situaciones viales en las que es clave que los conductores humanos sepan lo que está pasando, y lo que se supone que tienen que hacer”.

Por otro lado, en ningún momento su implementación anularía la función del resto de las luces del semáforo; de manera que la luz verde seguiría significando “avance”, la luz amarilla “espere”, y la luz roja “pare”.

“Es un concepto que proponemos para implementar en los cruces de tráfico; para aprovechar la capacidad de cálculo de los vehículos autónomos”, señaló Hajbabaie y sugirió que la implementación de un cuarto color en el semáforo podría servir para que los conductores humanos también puedan sacar ventajas de la nueva tecnología, incluso cuando no la tengan en sus propios vehículos: “Lo llamamos fase blanca”.

¿Cuáles fueron los resultados de las pruebas de la luz blanca?

Cuando la teoría de la denominada fase blanca fue puesta a prueba en distintas simulaciones, los investigadores del IEEE observaron tres beneficios:

El flujo del tránsito mejoró, independientemente de la duración de la fase blanca. Los retrasos por tráfico disminuyeron de un 40% a un 99%.

Tanto el consumo de nafta como el nivel de emisiones de CO2 bajó.

Cuantos más autos autónomos se introdujeron en la simulación, más grande la mejora del tránsito. A partir del 30% de proporción, la mejora fue significativa.

¿Cuándo va a empezar a implementarse la luz blanca en el semáforo?

Dependiendo del país del que se esté hablando, la implementación de la luz blanca en el sistema de tráfico urbano es una realidad más o menos cercana. En Estados Unidos, por ejemplo, donde los vehículos autónomos ya son una realidad vial, la revisión de las leyes del tránsito es una conversación que debería tenerse hoy.

La luz blanca ayudaría a los conductores humanos, facilitando su tarea. Sladic - E+

En la Argentina, sin embargo, en donde la presencia de vehículos autónomos suena todavía bastante lejana, pensar en este diálogo hoy no tendría demasiada utilidad. Así y todo, siempre es productivo observar los modelos que se implementan en el extranjero para que cuando, llegado el momento, pueda tomarse una buena decisión.

Por otro lado, considerando que la implementación de la luz blanca mostró ser efectiva cuando la proporción de vehículos autónomos es mayor al 30%, puede concluirse que va a ser necesario esperar a que los autos con esta tecnología se masifiquen, para que esta idea se haga realidad.