Un clásico de Toyota y un nuevo Volkswagen se llevan las cinco estrellas y califican como los autos más seguros de 2022

Las pruebas de choques con maniquís para evaluar la seguridad de los autos existen en el mundo desde hace más de 50 años. Las tecnologías usadas permiten estimar la efectividad de las características de seguridad del diseño de cada modelo. En nuestra región, la entidad encargada de llevarlas a cabo es el Programa de Evaluación de Vehículos nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), que surge en el 2010 como consecuencia del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, una iniciativa de las Naciones Unidas.

Sus pruebas toman a los modelos más vendidos en los distintos países y evalúan cómo los elementos preventivos de cada uno actúan en la protección de los pasajeros adultos y niños a 64 km/h en un choque frontal y a 50km/h en un choque lateral. La calificación más alta es de cinco estrellas, lo que significa que las personas que van en el auto tienen grandes probabilidades de no sufrir heridas graves o permanentes en esas condiciones de choque.

Hoy la organización realizó la quinta entrega de resultados del año, que determinaron que tanto el Toyota Corolla como el Volkswagen Virtus se llevan cinco estrellas, tomando como referencia al último protocolo de evaluación. Actualizado en 2020, este se caracteriza por haber incorporado la variable de protección al peatón en caso de atropello, al criterio que ya preveía la protección del pasajero adulto y del pasajero niño.

Volkswagen Virtus

El Nuevo Volkswagen Virtus producido en India logró cinco estrellas. Con seis airbags y Control Electrónico de Estabilidad como equipamiento estándar, consiguió 92% en la categoría de ocupante adulto; 92% en ocupante Infantil, 53% en protección a peatones y usuarios vulnerables de las vías públicas y 85% en asistencia a la seguridad.

Volkswagen: nuevo Virtus de 6 airbags

El modelo fue evaluado en impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral con poste, latigazo cervical (whiplash), protección a peatones, AEB de ciudad y alta velocidad y ESC. El modelo fue evaluado por decisión voluntaria del fabricante.

Toyota Corolla

En el caso del Corolla, el automóvil del segmento C volvió a estar entre los autos más seguros del mercado, ya que no es la primera vez que obtiene esta calificación. Tanto en 2017 como en 2019 había alcanzado las cinco estrellas (de acuerdo al protocolo vigente hasta 2019); pero en los dos años que le siguieron quedó atrás en el ranking por no adaptarse a los requisitos que exigían los nuevos criterios de evaluación.

Latin NCAP 1 de Diciembre 2022

El modelo producido en Brasil fue evaluado por quinta vez por decisión voluntaria del fabricante, y el resultado es válido para todas las procedencias de producción: Japón, Estados Unidos y Tailandia.

Con siete airbags, en los crash tests logró un 83% en la categoría de ocupante adulto; 92% en ocupante infantil; 60% en peatones y usuarios vulnerables de las vías públicas; y 82% en asistencia a la seguridad (aviso de cinturón de seguridad en todos los asientos, control electrónico de estabilidad, sistema de apoyo de sendas y detección de borde de camino, entre otros puntos evaluados).

Ranking completo 2022

Con los últimos resultados, así queda el listado de los autos más seguros que se consiguen en la región de Latinoamérica:

Chevrolet Tracker

Nissan Qashqai

Toyota Corolla

Volkswagen Nivus

Volkswagen Nuevo Virtus

Resultados Latin NCAP 2022

Para tener en cuenta, Latin NCAP evalúa la versión más básica en equipamiento de seguridad pasiva de los modelos y recomienda a los consumidores adquirir las versiones más equipadas para aumentar incluso más el nivel de seguridad.

En relación a los resultados, Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP felicitó a Toyota y Volkswagen por su compromiso con la seguridad, e impulsó al resto de los fabricantes a seguir trabajando en mejorar sus estándares, haciendo incapié en la importancia de mejorar los modelos populares.

“El etiquetado de seguridad de los vehículos, incluyendo la calificación de estrellas de Latin NCAP, es la herramienta más eficiente para contar con autos más seguros en la región antes de las regulaciones y como resultado de una decisión voluntaria de los fabricantes”, dijo Furas y agregó: “Creemos que todos los fabricantes deberían intentar incluir a sus modelos más populares en el rango de las cinco estrellas”.

