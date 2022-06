El nuevo destino que podría tener un edificio icónico de la 9 de Julio cerrado desde 2016

Los 68 millones de dólares de la subasta del emblemático Edificio del Plata habían marcado un récord histórico en ventas de bienes públicos. El Gobierno de la Ciudad se desprendía de las oficinas centrales del Banco Ciudad y el inmueble pasaba a manos privadas por una cifra que sería invertida para la compra de otro edificio, en Parque Patricios, donde tiempo después se instalaba la sede de la administración porteña. Ese monto, años más tarde, fue superado por otro remate pesado: el de las tierras del ex Tiro Federal, sobre la avenida Del Libertador.

El Edificio del Plata, ubicado sobre la 9 de Julio cerca del Obelisco, en una de las zonas más atractivas de la ciudad, pasó a manos del Banco Hipotecario el 21 de abril de 2016 y, desde ese día, se encuentra cerrado, sin uso, mientras se resuelve cuál será su destino definitivo. El plan original de mudar allí la casa central y las oficinas corporativas de la entidad se modificó por el contexto social e inmobiliario. El gigante olvidado podría tener ahora otros usos, como el de viviendas residenciales, un plan que se adapta a la transformación del microcentro que promueve la ciudad.

El Edificio del Plata, en Carlos Pellegrini al 200, fue subastado en 2016 por más de 68 millones de dólares; pertenecía al Banco Ciudad y ahora es propiedad del Banco Hipotecario PATRICIO PIDAL/AFV

Los cambios en las modalidades de trabajo que llegaron con la pandemia de coronavirus terminaron de dar forma a una idea que ya rondaba en el directorio del banco. Según pudo saber LA NACION, la propuesta de concentrar las actividades en el Edificio del Plata ya no es prioridad para la entidad financiera, que sigue adaptándose a un sistema presencial y virtual, con buena parte de sus empleados en modo remoto.

“Cuando compramos el edificio fue para concentrar todas las tareas en un solo lugar, pero esa idea se ha modificado por el contexto laboral y por los planes del gobierno de modificar el microcentro con la posibilidad de promover las viviendas —explican desde el Banco Hipotecario—. Estamos abiertos a interesados que quieran comprar el edificio. El destino más probable es una venta porque el proyecto original no es necesario. Seguimos apostando a las nuevas modalidades de trabajo, con presencialidad y trabajo remoto”.

Es decir, el Edificio del Plata no tiene colgado el cartel de venta, pero si aparece un comprador con intenciones de desarrollar un proyecto inmobiliario, se vende. El inmueble tiene 44.000 metros cuadrados y está situado entre las calles Carlos Pellegrini, Sarmiento, Tte. Gral. Juan Domingo Perón y el pasaje Carabelas. Tiene nueve pisos y tres subsuelos con un potencial de construcción de otros 12.000 metros cuadrados.

El Edificio del Plata está ubicado entre las calles Carlos Pellegrini, Sarmiento, Tte. Gral. Juan Domingo Perón y el pasaje Carabelas; todo el perímetro se encuentra vallado PATRICIO PIDAL/AFV

El edificio se inauguró en 1962. Todas las plantas se encuentran abiertas, sin separaciones salvo algunas oficinas que quedaron instaladas cuando aún funcionaba allí el Banco Ciudad, por lo que cualquier propuesta inmobiliaria diferente al plan inicial debería contar con un proceso de adaptación. Según explican desde el Hipotecario, la estructura se puede adaptar a unidades residenciales y de oficinas al mismo tiempo.

“El Edificio del Plata tiene un valor emblemático enorme por su ubicación. No existe en Buenos Aires ni en la Argentina un lugar como este. Estos 100 metros junto a la 9 de Julio, con tres líneas de subte, el Metrobús y el entorno, son un marco ideal para recibir a nuestros clientes”, le decía a LA NACION el presidente del Banco Hipotecario, Eduardo Elsztain, también titular del Grupo IRSA, el día de la subasta en la que estuvo presente.

Ese día el inmueble se vendió por US$ 68.114.000 una cifra que el Gobierno de la ciudad utilizó para comprar el edificio de Parque Patricios, diseñado por el arquitecto Norman Foster, donde desde abril de 2015 funciona la jefatura de Gobierno y otras dependencias locales. Ese edificio pertenecía al Banco Ciudad que se la alquiló durante meses a la administración porteña.

Cambio de paradigma

Con la creación del Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible (Fodus), la ciudad comenzó a promover el acceso a la vivienda, propia o de alquiler, y una amplia mixtura de usos entre lo público y lo privado en el microcentro, la zona sur y Barracas. El Fondo fue creado como instrumento económico y urbanístico para impulsar la generación de iniciativas públicas, privadas y mixtas con un comité de gestión, integrado por representantes del Gobierno y del Banco Ciudad, que será el encargado de administrar los recursos.

A través del Fodus se busca financiar proyectos públicos, privados o mixtos para la construcción, adecuación o puesta en valor de viviendas, equipamientos urbanos y espacios públicos. Los proyectos deben estar ubicados en el microcentro (la zona delimitada por las avenidas Santa Fe, Leandro N. Alem, Paseo Colón, San Juan, Entre Ríos y Callao) y Barracas (polígono delimitado por 15 de noviembre de 1889, Paracas, Vieytes, General Iriarte, Chubut, ferrocarril Belgrano Sur, Vélez Sarsfield, Los Patos, Santa Cruz, Caseros y Combate de los Pozos). Por lo que el Edificio del Plata estaría calificado.

El inmueble tiene 100 metros de largo y 44.000 metros cuadrados de superficie distribuidos en nueve pisos y tres subsuelos; el plan original era mudar allí a todos los empleados del Banco Hipotecario PATRICIO PIDAL/AFV

“Hay que tener en cuenta que el mercado inmobiliario está muy deprimido, en toda la ciudad y en esa zona en particular, pero la idea de viviendas es la que más se adapta a la actualidad”, repiten desde el Hipotecario, que cuenta con 1600 empleados en todo el país, 800 de ellos en la ciudad de Buenos Aires y concentrados en la sede central de Reconquista y Mitre y otros inmuebles que alquilan en la zona.

Ese edificio fue diseñado por el arquitecto Clorindo Testa junto a sus colegas Santiago Sánchez Elías, Federico Peralta Ramos y Alfredo Agostini, pertenecientes al estudio SEPRA, construido entre 1960 y 1966 para el Banco de Londres. Es una estructura flexible adaptada a las transformaciones y modalidades de trabajo que incluyen la atención al público. Los empleados del Hipotecario se mudaron allí en 1997 dejando atrás las oficinas del edificio de Plaza de Mayo que hoy ocupa la sede de la AFIP.

La sede central del Banco Hipotecario, una obra del arquitecto Clorindo Testa Emiliano Lasalvia - Archivo

IRSA y el Banco Hipotecario debieron competir en la compulsa con otros dos oferentes para quedarse con el Edificio del Plata que salió a subasta con una base de US$ 42.000.000. El Grupo Emepa pujó hasta los US$ 68.000.000 y la empresa Dwell, de capitales extranjeros, ofertó un máximo de US$ 43.000.000. Fue la venta de bienes públicos de mayor recaudación hasta noviembre de 2018 cuando el fideicomiso financiero privado Buenos Aires Landmark, formado por los grupos Werthein y Sielecki, compró una porción de las tierras del ex Tiro Federal en US$ 151.500.000.