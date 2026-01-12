Alerta por una nave espacial fuera de control que impactará contra la Tierra

Una nave espacial soviética de 53 años, el Kosmos 482, se encuentra en su caída mortal final hacia la Tierra y se espera que reingrese a la atmósfera terrestre en algún momento de esta semana, según informan rastreadores de desechos espaciales. Originalmente lanzada en 1972 con la misión de alcanzar Venus, la sonda falló poco después del despegue y permaneció atrapada en la órbita terrestre desde entonces.

A diferencia de las naves espaciales modernas, diseñadas para desintegrarse al reingresar, el Kosmos 482 incluyó un módulo de descenso construido para soportar las extremas temperaturas y presiones de la atmósfera de Venus. Esta particularidad hace que los expertos consideren una alta probabilidad de que fragmentos del módulo sobrevivan a la reentrada terrestre e impacten el planeta, de forma similar a un meteorito. Aunque la probabilidad de que estos desechos caigan en áreas pobladas es baja, no se descarta por completo.

La sonda fue lanzada en 1972 y fue hecha por científicos de la Unión Soviética (Foto: X)

Según los científicos, predecir la ubicación precisa de aterrizaje de la basura espacial es un desafío aun sin resolución, especialmente cuando se trata de una caída no controlada. No obstante, los especialistas monitorean la nave en un intento de anticipar su destino. Jonathan McDowell, astrónomo del Centro Harvard y Smithsonian de Astrofísica, señaló a NPR que “existe una probabilidad de que pueda impactar en algún lugar donde dañe propiedades”, y añadió que hay “una pequeña probabilidad —pero es como una entre miles— de que pueda herir a alguien”.

La gravedad de la Tierra está atrayendo a la envejecida nave espacial, que se aproxima a su lugar de descanso final. El doctor Marco Langbroek, investigador de satélites en la estación holandesa de seguimiento de satélites SatTrackCam Leiden, recurrió a la plataforma X para ofrecer una cronología más detallada.

Aún no se sabe la trayectoria que tomará la nave espacial (Foto: X)

En su blog, Langbroek advirtió que “probablemente será un impacto fuerte”, ya que duda de que el sistema de despliegue del paracaídas funcione después de 53 años con las baterías agotadas. El investigador, quien desarrolló un modelo de reingreso, afirmó que la nave de 500 kg y un metro de tamaño representa el mismo riesgo que el impacto de un meteorito.

Su modelo sitúa el posible aterrizaje en un amplio rango geográfico que abarca desde Canadá hasta Rusia y el extremo sur de Sudamérica. Otras estimaciones sugieren que la nave podría acabar en el océano.

La caída hacia la Tierra de la sonda Kosmos 482 invita a una reflexión profunda sobre la relación de la humanidad con la tecnología, el tiempo y el espacio. Lanzada en plena carrera espacial y concebida para explorar Venus, la misión quedó trunca y su destino terminó siendo errante: durante décadas orbitó nuestro planeta como un vestigio silencioso de una ambición científica que no logró cumplirse. Su regreso no es solo un evento físico, sino también simbólico.

La tecnología, por más sofisticada que sea, no escapa a las limitaciones humanas ni al paso del tiempo. Lo que alguna vez representó el futuro terminó convertido en chatarra espacial, por lo cual ahora los científicos deben preocuparse por su trágico final.