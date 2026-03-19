A cuánto llegarán las temperaturas en California y el mapa de la ola de calor inusual en EE.UU.

El clima en Estados Unidos mostrará este jueves un contraste entre regiones, con condiciones extremas que irán desde un calor inusual y casi veraniego en el oeste hasta precipitaciones persistentes en el noroeste y un escenario más inestable en sectores del centro y noreste.

Ola de calor histórica en el oeste de Estados Unidos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una intensa y anómala área de alta presión continuará fortaleciéndose sobre el oeste y se expandirá progresivamente hacia las Grandes Llanuras. Este sistema dará lugar a una ola de calor inusualmente temprana que hará que las temperaturas máximas se disparen a valores propios del verano.

Un área de alta presión anómala se fortaleció sobre el oeste, expandiéndose hacia las Grandes Llanuras NWS

Se espera que durante la jornada las temperaturas alcancen entre 80°F (27°C) y 90°F (32°C) en amplias zonas que van desde California hasta las llanuras. Mientras que en el sur del Estado Dorado y el suroeste desértico los registros podrían superar los 100°F (38°C).

El calor llegará en una época en la que gran parte de la población aún no se encuentra adaptada a temperaturas tan elevadas, lo que incrementará el riesgo de impactos en la salud, especialmente en grupos vulnerables o en personas sin acceso a sistemas de refrigeración adecuados.

Ciudades bajo temperaturas extremas

Según AccuWeather, el avance de este “domo de calor” llevará a varias ciudades a enfrentar condiciones térmicas excepcionales. En Los Ángeles, por ejemplo, las máximas treparán hasta valores cercanos a los 90°F (32°C) e incluso podrían acercarse a los 100°F (38°C), lo que amenazará registros históricos para esta época del año.

Más hacia el interior, en Las Vegas, los valores se ubicarán por encima de los 90°F (32°C) durante varios días consecutivos, con la posibilidad de alcanzar o superar los 100°F (38°C), algo extremadamente inusual para marzo.

En Phoenix, la situación será aún más extrema, con proyecciones que ubicarán las temperaturas alrededor de 106°F (41°C) entre jueves y sábado, lo que implicará superar récords previos por un amplio margen.

Se pronostican registros superiores a los 38°C (100°F) en el sur de California y el desierto del suroeste Imagen compuesta

Riesgos asociados al clima: incendios y deshielo

El NWS también alertó sobre consecuencias indirectas de esta ola de calor. Por un lado, el rápido ascenso de las temperaturas provocará un acelerado derretimiento de nieve en zonas montañosas, lo que derivará en crecidas de ríos y corrientes más veloces y peligrosas.

A pesar de que el aire será cálido, las temperaturas del agua permanecerán muy bajas, lo que generará un riesgo elevado de shock térmico e hipotermia para quienes ingresen a ríos o arroyos. Esta combinación de factores convertirá a los cursos de agua en entornos particularmente peligrosos.

Por otro lado, en sectores de las Altas Llanuras centrales y del norte, especialmente en áreas de Wyoming, el pronóstico anticipa vientos intensos que podrían alcanzar velocidades significativas, favoreciendo condiciones críticas para incendios.

Las ráfagas podrían situarse en torno a 30 millas por hora (48 km/h), en un contexto de vegetación seca y baja humedad, lo que incrementará el peligro de propagación del fuego.

En Wyoming y las Altas Llanuras, la combinación de vegetación seca, baja humedad y ráfagas de viento de hasta 48 km/h (30 mph) ha activado alertas por riesgo extremo de propagación de incendios forestales NWS

Lluvias persistentes en el noroeste

Mientras el calor domina el oeste y el centro, el noroeste experimentará un escenario completamente distinto. El NWS informó que un río atmosférico persistente generará lluvias intensas en Washington occidental al menos hasta el sábado.

Estas precipitaciones podrían derivar en acumulaciones significativas, especialmente en zonas elevadas como las montañas Olympic y Cascade, donde existe riesgo de inundaciones aisladas. La masa de aire cálido asociada a este sistema limitará las nevadas a las mayores altitudes, mientras que en niveles más bajos predominará la lluvia.

En regiones montañosas, las nevadas se concentrarán en cotas elevadas, por encima de los 5000 pies (1524 metros), mientras que en zonas inferiores se registrarán precipitaciones líquidas, lo que contribuirá al aumento del caudal de ríos y arroyos.