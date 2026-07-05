COOL vans en Nueva York: Mamdani instala camionetas de enfriamiento para enfrentar la ola de calor

Ante la ola de calor que afecta a Nueva York y gran parte de EE.UU., el alcalde Zohran Mamdani activó el programa de camionetas COOL, una iniciativa destinada a llevar agua, asistencia médica y suministros básicos a personas vulnerables en los cinco distritos. Por el momento no habrá ubicaciones definidas.

Nueva York habilita camionetas para brindar servicios de enfriamiento

NYC informó que moviliza 21 camionetas Cooling Outreach On-Location, conocidas como COOL vans, como parte de su plan de emergencia por calor extremo para disminuir los riesgos derivados de las altas temperaturas.

Las camionetas de enfriamiento recorren los cinco distritos de Nueva York X @NYCMayor

Los servicios de las camionetas COOL están dirigidos principalmente a adultos mayores y personas sin hogar. Sin embargo, no tienen ubicaciones fijas y tampoco es posible solicitar una visita para que acudan directamente a alguna zona.

La iniciativa es gestionada por NYC Health + Hospitals y se encarga de llevar los siguientes servicios y recursos a zonas vulnerables:

Controles de bienestar, como visitas médicas a domicilio para adultos mayores.

como visitas médicas a domicilio para Atención médica.

Artículos esenciales , por ejemplo, agua, electrolitos y protector solar.

, por ejemplo, agua, electrolitos y protector solar. Transporte a centros de refrigeración o centros de atención médica.

Alcalde de Nueva York destaca alcance de camionetas COOL

A través de una publicación en redes sociales, el alcalde Mamdani advirtió que las temperaturas en Nueva York continúan peligrosamente altas, por lo que enfatizó los diferentes programas de alivio que su administración impulsa, entre ellos, las camionetas de refrigeración.

El alcalde Mamdani alertó sobre las altas temperaturas X @NYCMayor

Según explicó, las camionetas COOL operan en los cinco distritos de Nueva York para suministrar agua y primeros auxilios a quienes más lo necesitan. “La ciudad ha respondido miles de llamadas de bienestar a adultos mayores y no nos detendremos hasta que superemos esta ola de calor”.

El mensaje de Mamdani está acompañado por un enlace al sitio web con todos los recursos que la ciudad implementó para combatir las temperaturas altas. El sitio también permite ubicar centros de enfriamiento, bebederos, zonas con sombra y puntos del programa Cool It! NYC, donde se instalan rociadores autorizados en hidrantes.

Recomendaciones para mantenerse a salvo durante la ola de calor en NYC

El alcalde recordó que esta semana Nueva York se enfrenta a una ola de calor extremo, la más intensa en más de una década con temperaturas esperadas de 100 °F (37,7 °C) y una sensación térmica de hasta 112 °F (44,4 °C). En ese sentido, brindó recomendaciones a los residentes, especialmente porque se trata de un fin de semana de celebraciones por el 4 de julio.

El alcalde Zohran Mamdani comparte los programas de apoyo disponibles durante la ola de calor en Nueva York

Lo primero que dijo el alcalde es que lo mejor es quedarse en casa si se cuenta con aire acondicionado, principalmente niños, personas con problemas respiratorios o de corazón y mascotas. Si el hogar no es lo suficientemente fresco, se puede ir a alguno de los centros de refrigeración habilitados a lo largo de toda la ciudad.

En caso de salir, Mamdani recordó que la ley de tiempo libre protegido de la ciudad también cubre problemas de salud relacionados con el calor y pidió estar alerta ante las señales de un golpe de calor, como: