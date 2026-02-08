Seis planetas del sistema solar coincidirán en una misma franja del firmamento visible desde el territorio nacional a fines de este mes. El fenómeno atrae el interés de la comunidad científica por la escasa frecuencia de estas agrupaciones espaciales. Los expertos denominan a este evento "desfile de astros“. La observación de esta alineación resulta posible gracias a la trayectoria de los objetos en sus órbitas.

Cuándo es la alineación planetaria de febrero y cómo verla

El fenómeno astronómico sucederá principalmente el viernes 28 de febrero de 2026. Los habitantes de Argentina observarán a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno en una misma región del cielo tras la caída del sol. El evento destaca por su accesibilidad horaria en comparación con otras configuraciones que ocurren durante la madrugada.

La configuración astronómica principal sucederá el viernes 28 de febrero de 2026 Pexels

El portal Star Walk explicó: “Se trata de una alineación aparente”. Los planetas se distribuyen con la forma de un arco suave a lo largo de la eclíptica. Esta línea representa el recorrido anual del Sol desde la visión de la Tierra. El fenómeno carece de una formación perfectamente recta en el espacio exterior.

Para contemplar el suceso, los especialistas recomiendan iniciar la vigilancia justo después del atardecer. El cielo debe comenzar su proceso de oscurecimiento. Este momento resulta crucial para detectar astros que se ocultan rápido en el horizonte. La puntualidad garantiza el éxito de la experiencia.

La visibilidad de los cuerpos celestes depende de la ausencia de nubes. Un cielo despejado permite apreciar la magnitud total del evento. La ubicación geográfica de Argentina favorece la observación de este arco eclíptico particular en el firmamento.

El fenómeno conocido como desfile planetario agrupa a seis astros del sistema solar de forma simultánea Star Walk

Qué planetas forman parte del desfile astronómico y qué instrumentos se necesitan

El desfile planetario incluye cuatro astros que el ojo humano percibe sin necesidad de equipos especiales. Venus luce muy brillante en el cielo occidental poco después del atardecer. Júpiter mantiene una luminosidad intensa y permanece visible durante gran parte de la noche. Saturno presenta un brillo moderado en una posición baja cerca del horizonte.

Mercurio también se ubica en un punto inferior del firmamento. La detección de este último planeta requiere un horizonte libre de obstáculos. La observación de Urano exige el uso de binoculares debido a su tenue luz. Neptuno solo resulta visible para quienes utilicen un telescopio adecuado.

La distinción entre los planetas y las estrellas es sencilla para el observador casual. Los planetas emiten un brillo constante y fijo, las estrellas presentan un titileo rítmico. Esta característica permite identificar a Júpiter y Venus con facilidad en la oscuridad. El brillo constante de estos mundos facilita su seguimiento a lo largo de las horas.

Recomendaciones para una observación exitosa desde el territorio argentino

Los especialistas brindan una serie de consejos prácticos para garantizar una experiencia visual óptima desde cualquier punto del país:

Busque un lugar con el horizonte occidental libre de edificios, árboles o montañas.

libre de edificios, árboles o montañas. Aléjese de la contaminación lumínica de los centros urbanos para mejorar la nitidez de los objetos más débiles.

de los centros urbanos para mejorar la nitidez de los objetos más débiles. La ubicación en zonas rurales o espacios abiertos mejora la experiencia de forma notable.

o espacios abiertos mejora la experiencia de forma notable. La oscuridad profunda resalta el arco eclíptico en el fondo estrellado.

en el fondo estrellado. Mantenga la vista fija en la zona oeste para no perder el rastro de los planetas bajos.

La rapidez del movimiento de Mercurio exige atención inmediata tras el crepúsculo.

tras el crepúsculo. Los observadores en las provincias del interior cuentan con ventajas por la menor densidad de luces artificiales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.