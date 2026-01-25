Eclipse solar total 2026: esta es la fecha y los lugares donde podrá observarse el fenómeno

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna cubre por completo el disco del Sol y proyecta su sombra sobre una franja muy estrecha de la Tierra. Para presenciarlo es indispensable encontrarse dentro de ese recorrido preciso, conocido como la “franja de totalidad”. Fuera de ella, el fenómeno solo puede observarse de manera parcial.

Según explica el portal especializado Time and Date, estos eclipses totales se producen, en promedio, cada 18 meses en algún punto del planeta. Sin embargo, su visibilidad está limitada por la geometría del evento: la franja de totalidad suele extenderse a lo largo de unos 15.000 kilómetros, pero con un ancho aproximado de apenas 150 kilómetros. Esa estrechez convierte al eclipse total en un acontecimiento raro y altamente localizado.

El próximo gran evento de este tipo ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y tendrá un significado especial para Europa continental. De acuerdo con Time and Date, será el primer eclipse solar total visible desde el continente europeo desde 1999. La totalidad podrá apreciarse desde zonas de Rusia, Groenlandia, Islandia y España, países que quedarán alineados con el recorrido central de la sombra lunar.

En el eclipse solar la Luna tapa completamente la luz del Sol (Foto: Freepik)

La trayectoria de la sombra del eclipse permitirá que amplias regiones del mundo observen al menos una fase parcial del fenómeno. Time and Date señala que habrá visibilidad parcial en Europa, el norte de Asia, el norte y oeste de África, gran parte de América del Norte, así como en áreas del océano Pacífico, el Atlántico y el Ártico. No obstante, en ciudades como Bogotá el eclipse no será visible.

Dentro de la franja donde se podrá apreciar la totalidad o una cobertura significativa del Sol, se encuentran localidades del extremo norte del planeta y del sur de Europa. Entre ellas figuran Station Nord, en Groenlandia, y varias ciudades islandesas como Ísafjörður, Borgarnes, Reikiavik y Keflavík. En España, el fenómeno alcanzará a un amplio conjunto de ciudades, entre ellas Santander, Bilbao, Gijón, Oviedo, A Coruña, Lugo, Zaragoza, Valladolid, Valencia y Palma de Mallorca, además de localidades en Baleares como Ibiza, Mahón y Alcúdia.

El cronograma global del eclipse, calculado en tiempo universal coordinado (UTC), indica que la primera fase parcial comenzará a las 15:34 del 12 de agosto. La totalidad iniciará a las 16:58, alcanzará su punto máximo a las 17:46 y finalizará a las 18:34. El último contacto parcial se producirá a las 19:57.

La agencia Sinc destaca que el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 cruzará España de oeste a este, desde A Coruña hasta Palma de Mallorca. En gran parte de la mitad norte peninsular y en Baleares se podrá observar la fase completa, mientras que en la mitad sur el eclipse será parcial. La primera región española en ver la totalidad será Galicia: en A Coruña comenzará a las 19:31, alcanzará su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:22, con una duración de 76 segundos.

El eclipse solar se verá en algunas partes de Nueva Zelanda, Antártida y del Pacífico Sur (Freepick/@starline) (Freepick/@starline)

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN),España se encuentra en el tramo final de la franja de totalidad, por lo que el eclipse coincidirá con la puesta del Sol, cerca del horizonte. Por ello, recomienda observarlo desde un lugar despejado, sin obstáculos hacia el oeste. Además, recuerda que este evento precederá a la noche de máxima actividad de las Perseidas, lo que permitirá combinar el eclipse con la observación de la lluvia de meteoros.

Un eclipse solar total se desarrolla en cinco fases bien definidas. Comienza con el inicio del eclipse parcial, cuando la Luna “muerde” el disco solar. Luego se produce el inicio de la totalidad, con efectos como el anillo de diamante y las perlas de Baily.

En el máximo del eclipse, la Luna cubre completamente al Sol y solo es visible la corona, mientras el cielo se oscurece. Finalmente, el Sol reaparece y el eclipse parcial concluye, cerrando uno de los espectáculos astronómicos más singulares que ofrece la naturaleza.

Por Alejandra López Plazas