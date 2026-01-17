Luna de Sangre: cuándo será el primer eclipse total de luna en Estados Unidos en 2026

Los amantes de los eventos astronómicos podrán presenciar la Luna de Sangre o el primer eclipse total de luna este 2026 desde Estados Unidos y otras partes de América del Norte. El suceso se registrará en marzo y será el último de su tipo hasta la víspera de Año Nuevo en 2028. Expertos han compartido la fecha exacta, así como algunos consejos para su observación.

Cuándo será el primer eclipse total de luna 2026 en EE.UU.

La Luna de Sangre es uno de los eventos astronómicos más esperados de 2026, ya que muestra al satélite natural con un dramático resplandor rojo gracias a los efectos del eclipse lunar total.

El eclipse total de luna puede observarse a simple vista, sin necesidad de filtros especiales (Pexels/Riste Spiroski)

Este fenómeno tendrá lugar la madrugada del próximo 3 de marzo e iluminará el cielo nocturno en todo Norteamérica, incluido el territorio estadounidense, de acuerdo con Space.

El eclipse lunar total ocurrirá cuando la sombra de la Tierra cubra por completo la luna llena, lo que ocasiona que se filtre la luz solar a través de la atmósfera del planeta, y la superficie lunar se tiña de tonalidades rojas intensas o marrones cobrizas.

Se trata de un fenómeno único en su tipo, ya que solo el 29% de los eclipses lunares son totales y generalmente se pueden observar cada dos años y medio. Además, no todos estos eventos producen lunas de sangre.

Durante el eclipse de Luna total, el satélite se localiza completamente dentro de la sombra del planeta, lo que produce el efecto de la luna roja, aunque el tono exacto puede cambiar, de acuerdo con las condiciones atmosféricas.

Cómo ver la primera Luna de Sangre de 2026

Al ser un espectáculo visual único, observar la Luna de Sangre es algo que debe planearse y tomar en cuenta los consejos de expertos para mejorar la experiencia. De acuerdo con la Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica (NASA, por sus siglas en inglés), algunas recomendaciones son:

La Luna de Sangre tendrá lugar la madrugada del próximo 3 de marzo de 2026 (Pexels/Tom Fisk)

Buscar un lugar oscuro, despejado, y lejos de las luces brillantes o de los grandes edificios.

La Luna de Sangre puede observarse de forma segura a simple vista, sin necesidad de filtros especiales.

puede observarse de forma segura a simple vista, sin necesidad de filtros especiales. Para mejorar la experiencia pueden emplearse herramientas como telescopios o binoculares, así podrán apreciarse mejor los detalles del satélite terrestre.

Como la observación es a la intemperie, se recomienda abrigarse bien y buscar un lugar, cómodo, especialmente si es de madrugada.

La zona de observación se ubica con la vista despejada hacia el horizonte occidental (donde la Luna de Sangre se pondrá).

Para quienes toman fotografías del fenómeno astronómico, se recomienda el uso de un trípode y ajustar la cámara con una ISO que capture luz en la oscuridad.

La fase total de la luna suele durar más de una hora, lo que da tiempo suficiente para su plena observación.

Otros fenómenos astronómicos de 2026

Durante 2026 se registrarán diversos eventos astronómicos que podrán presenciarse desde el país norteamericano, algunos de los más relevantes son:

Durante 2026 se registrarán diversos fenómenos astronómicos, como alineaciones planetarias o lluvias de estrellas (Pexels/Jason Pittman)

Gran alineación planetaria

Se registrará el 28 de febrero, cuando al caer la noche los planetas de Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter se alineen perfectamente en diagonal, estos podrán verse a simple vista, pero la alineación de Urano y Neptuno requerirá de binoculares para poder apreciarla.

El cometa más brillante de 2026

El cometa C/2025 R3 (PANSTARRS) podrá observarse el próximo 25 de abril, cuando alcance su punto de mayor brillo. La magnitud observada indica que se necesitarán binoculares para su observación, pero algunos científicos señalan que podría ser más brillante de lo esperado.

Pico de las Gemínidas

Esta lluvia constante de estrellas tendrá lugar el 14 de diciembre y su actividad estimada es de 179 meteoros por hora, ideal para su observación a simple vista. Es uno de los eventos más espectaculares del año.