La NASA confirmó cuándo se verá el cometa C/2025 R3 y cómo observarlo

La NASA dio a conocer su calendario astronómico correspondiente a abril de 2026, un mes que promete captar la atención de aficionados y especialistas por igual. Entre los fenómenos más destacados aparece el cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), cuya presencia genera gran curiosidad, por lo que surge la necesidad de conocer en detalle cuándo y cómo podrá observarse desde la Tierra.

Los cometas son cuerpos celestes formados principalmente por hielo, polvo y rocas que orbitan alrededor del Sol y, al acercarse a él, desarrollan una brillante cola debido a la sublimación de sus materiales. Estos visitantes del espacio profundo suelen aparecer de manera esporádica en el cielo, lo que hace que cada avistamiento despierte una mezcla de curiosidad y emoción entre las personas, que miran hacia arriba con asombro ante la posibilidad de presenciar un fenómeno tan poco habitual.

La trayectoria del cometa C/2025 R3 a través de las constelaciones en abril de 2026 (Foto: Star Walk)

El cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) tendrá su mejor momento de observación el próximo 17 de abril, de acuerdo con un informe difundido por la NASA. Este evento despierta especial interés entre quienes siguen de cerca los fenómenos astronómicos, ya que se trata de una oportunidad poco frecuente para observar este tipo de cuerpos celestes.

De todas formas, los especialistas anticipan que su punto de mayor cercanía con la Tierra se producirá el 27 de abril, cuando pasará a unos 44 millones de millas (70,8 millones de kilómetros) de distancia. Este acercamiento, aunque no implica ningún riesgo, sí resulta clave para comprender mejor su trayectoria y comportamiento.

El cometa C/2025 R3 fue fotografiado el 9 de abril de 2026 por Michael Jäger y Gerald Rhemann desde Martinsberg, Austria (Foto: Star Walk)

Según detalló la agencia espacial, podrá verse al amanecer desde mediados hasta fines de abril en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur será visible durante la noche a comienzos de mayo. Eso sí, debido a que alcanzará una magnitud de +8, no será perceptible a simple vista, por lo que será necesario utilizar telescopios o binoculares para ubicarlo en las constelaciones de Pegaso y Piscis.