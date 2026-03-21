La NASA reveló que la Tierra redujo su velocidad por culpa de los humanos: ahora los días son más largos

La intervención humana en el entorno natural alcanzó una magnitud tal que es capaz de modificar los ritmos fundamentales de nuestro planeta. Según informes analizados por científicos de la NASA, la construcción y puesta en funcionamiento de la represa de las Tres Gargantas en China generó un impacto mesurable en la rotación terrestre. Este proyecto, concebido originalmente para la generación de energía hidroeléctrica y el control de inundaciones en el río Yangtsé, actúa como una palanca a escala planetaria debido a la inmensa acumulación de agua en su embalse.

El doctor Benjamin Fong Chao, geofísico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, detalló que el almacenamiento de aproximadamente 40 kilómetros cúbicos de agua en el reservorio provoca una redistribución de la masa terrestre, y este desplazamiento físico altera la inercia de la Tierra. El fenómeno es descripto por los expertos bajo un principio físico sencillo: al igual que una patinadora sobre hielo aumenta su velocidad de giro al llevar los brazos hacia su cuerpo, o la reduce cuando los extiende, cualquier modificación en la distribución de la masa terrestre afecta directamente la velocidad de rotación del planeta.

Así fue el notorio cambio de la represa de las Tres Gargantas en China una vez que entró en funcionamiento NASA

El estudio realizado por especialistas del Jet Propulsion Laboratory de la NASA indicó que la magnitud de este cambio es, aunque pequeña, técnicamente verificable mediante instrumentos de alta precisión. La presencia de esta masa de agua estancada provocó que la duración del día terrestre se incremente en aproximadamente 0,06 microsegundos. Además, se estima que el proyecto generó un desplazamiento del eje de rotación del planeta de unos dos centímetros. Si bien estas cifras resultan prácticamente imperceptibles para la vida cotidiana y no afectan el calendario ni la experiencia humana de los amaneceres y atardeceres, constituyen una prueba fehaciente de la capacidad humana para influir en procesos geofísicos a gran escala.

Este no es un evento aislado en la comprensión moderna de la dinámica terrestre, sino que investigaciones previas confirmaron que otros fenómenos, tanto naturales como artificiales, también modifican la forma en que el mundo gira. Por ejemplo, en 2004, tras el devastador terremoto de Sumatra, los científicos observaron una disminución en la longitud del día de 2,68 microsegundos debido a los reajustes de masa tectónica. Chao sostiene que cualquier suceso mundial que involucre el movimiento de grandes cantidades de materia, desde los patrones climáticos estacionales hasta la actividad sismológica, repercute en la rotación del planeta.

La acumulación de agua en la represa de las Tres Gargantas en China es culpable de esta reducción de la velocidad de la Tierra NASA

La construcción de la represa de las Tres Gargantas, cuya finalización fue reportada por los medios chinos en 2006, representa un desafío de ingeniería monumental, comparable en su capacidad eléctrica a 15 reactores nucleares. Sin embargo, las autoridades chinas no se detienen allí, sino que Beijing avanzó con planes para una nueva infraestructura hidroeléctrica en el Tíbet, sobre el río Yarlung Tsangpo. Este proyecto, pensado para generar el triple de energía que las Tres Gargantas, despertó preocupaciones adicionales en la comunidad científica y ambiental.

Si bien no existen aún estudios públicos detallados que estimen la alteración en la rotación que este nuevo megaproyecto tibetano podría provocar, la comunidad científica monitorea con atención la acumulación masiva de agua en estas regiones. Un estudio de la Universidad de Harvard, apoyado por la Unión Geofísica Americana, analizó cómo los miles de embalses construidos desde el siglo XIX desplazaron el Polo Norte en aproximadamente un metro.

La infraestructura hidroeléctrica en el Tíbet genera sorpresa mundial por su ubicación, a 4.300 metros del suelo Captura YouTube (@cgtn)

El debate ahora se centra en si las sociedades globales pueden coordinar el uso de estos recursos hídricos que, en la práctica, funcionan como palancas capaces de modificar la dinámica de nuestro hogar planetario. A pesar de que los efectos actuales se limitan al ámbito de la geodesia de alta precisión y la navegación por satélite, la constante intervención sobre la superficie terrestre continúa por reescribir la historia física de la Tierra. La relación entre desarrollo energético y estabilidad geofísica se consolida como uno de los ejes de estudio más relevantes para comprender el impacto humano a largo plazo en el sistema terrestre global.