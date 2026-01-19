La razón por la que los rayos no afectan a los aviones durante los vuelos, según un piloto

Una tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico que provoca descargas violentas de electricidad atmosférica, acompañadas de rayos, truenos, fuertes vientos y lluvias intensas. Aunque los incidentes graves relacionados con este evento natural son poco frecuentes, es habitual que algunos vuelos experimenten manifestaciones poderosas de luz y sonido.

De acuerdo con lo expresado por José María Jaimes García, capitán piloto e instructor de vuelo, las tormentas eléctricas durante los recorridos aéreos “son más comunes de lo que parecen”. Sin embargo, el profesional sostiene que, a pesar de los peligros climáticos a los que se enfrenta constantemente, los aviones están diseñados para que los rayos no ocasionen ningún daño durante los viajes.

Los rayos pueden ser letales en tierra, pero suelen ser inofensivos en los aviones Freepik - Freepik

“Se estima que, al año, en el planeta Tierra caen aproximadamente 1400 millones de rayos, y que cada avión es impactado por lo menos una vez al año”, explica el aviador en su cuenta de TikTok (@captainjaimesgarcia). Por su parte, la Dirección General de Aviación Civil de Ecuador asegura en su página oficial que la industria aeronáutica funciona todo el tiempo, sin importar los cambios y las condiciones climáticas.

“Cuando el clima es severo, puede provocar algunos inconvenientes en los operadores aéreos, aeropuertos y pasajeros, pero no hay medio de transporte más seguro que el aéreo”, señala la entidad.

El avión actúa como una jaula protectora

Según Jaimes García, los aviones están fabricados para resistir los rayos y evitar cualquier problema durante una tormenta eléctrica. Esto se debe principalmente a que los vehículos trabajan como una jaula de Faraday, es decir, una estructura conductora que bloquea campos electromagnéticos externos.

El granizo es más dañino para un avión que una tormenta eléctrica, como ocurrió en este caso @VolaMalpensa/Twitter

De la misma manera, la Dirección General de Aviación Civil de Ecuador indica que este evento natural puede tener varios efectos en el vuelo, especialmente por la intensidad y la duración del fenómeno.

Reducción de visibilidad.

Turbulencia.

Precipitaciones fuertes que causan contaminación en la pista.

El capitán piloto señala también que, si una descarga eléctrica cae en la nariz del avión, va a ir por fuera del vehículo y saldrá por la cola o una de las alas para seguir su recorrido hacia la Tierra o alguna nube.

Por Stephany Guzmán Ayala