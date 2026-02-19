Los científicos temen por un nuevo fenómeno que afecta la Luna y es irreversible: “Se contrae”

En medio de los preparativos de la NASA por la misión espacial Artemis II, que se dirigirá hacia la Luna y dará la vuelta a su órbita entre marzo o abril (todavía no se definió la fecha exacta), los científicos de la agencia estadounidense detectaron anomalías prominentes en la superficie del satélite natural de la Tierra y explicaron que podría haber iniciado un proceso de “contracción”.

En otras palabras, los expertos intentaron explicar que la Luna se achicaría, lo que puede significar a futuro un problema grave para nuestro planeta, ya que entre otras cuestiones ejerce influencia en las mareas, entre otras cuestiones vitales.

Científicos descubrieron más de 1.000 grietas previamente desconocidas en la superficie lunar (Fuente: NASA/Arizona State University)

En una reciente investigación del Centro de Estudios Planetarios y de la Tierra del Museo Nacional del Aire y del Espacio, descubrieron 1000 grietas desconocidas en la superficie de la Luna. Esto significa que el cuerpo celeste no solo se contrae, sino que se remodela.

Aquella afirmación sembró la hipótesis de cómo podría afectar directamente a la Tierra, pero además puso sobre la mesa el temor por aquellos astronautas que tienen previsto arribar en 2028 al satélite como parte del proyecto Artemis III. Incluso, quienes vivan allí en las próximas décadas podrían experimentar terremotos más devastadores que aquí.

Según le indicó a el medio británico Daily Mail Cole Nypaver, autor de la investigación, “los próximos programas de exploración lunar, como Artemis, proporcionarán una gran cantidad de información nueva sobre nuestra Luna. Una mejor comprensión de la tectónica lunar y de la actividad sísmica beneficiará directamente la seguridad y el éxito científico de estas misiones y las futuras”.

De acuerdo a este dato, se mencionó que desde 2010 se conoce que la Luna se encoge, que su núcleo se enfría y que las grietas son cada vez más notorias. La contracción propició terrenos escarpados o “escarpes lobulados” en las tierras altas lunares.

Escarpe de falla de empuje lobulado detectado en las imágenes de la Cámara Orbital de Reconocimiento Lunar (LROC) (Fuente: NASA/GSFC/Universidad Estatal de Arizona/Smithsonian)

En específico, estas estructuras se forman cuando la corteza lunar se comprime y las fuerzas resultantes empujan el material hacia arriba y sobre la corteza adyacente a lo largo de una falla, lo que crea una cresta. Además, los expertos detectaron grietas extrañas en un área diferente llamada maria lunar, un espacio con vastas y oscuras llanuras. Se las bautizó como pequeñas crestas de yegua (SMR).

“Este trabajo nos ayuda a obtener una perspectiva global completa sobre el tectonismo lunar reciente en la Luna, que conducirá a una mayor comprensión de su interior y de su historia térmica y sísmica, y del potencial de futuros terremotos lunares”, sostuvo Cole Nypaver.

Los estudios arrojaron que los SMR están presentes desde hace 124 millones de años, mientras que los escarpes lobulados, desde hace 105 millones de años. El proceso de erosión y achique es lento y sucesivo, por lo que esta generación de la humanidad no llegará a conocer los efectos causantes en la superficie de la Tierra.

Las flechas indican una falla en un valle de la Luna llamado Taurus-Littrow; el asterisco muestra el sitio de alunizaje de la misión Apollo 17 (Fuente: NASA/GSFC/Arizona State University/Smithsonian)

Sin embargo, pese a que para muchos científicos es “emocionante” el hecho de conocer más al respecto del cambio geológico de la Luna, representa un riesgo para las sondas espaciales que circulan allí o por las nuevas misiones futuras con humanos como residentes estables.

“La distribución de los SMR también puede ser relevante para cualquier habitación lunar a largo plazo debido a los peligros que los terremotos lunares superficiales representan para la infraestructura lunar creada por el hombre”, advirtieron los investigadores en un artículo publicado en la revista The Planetary Science Journal.