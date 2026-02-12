Es española, viajó a la Argentina para sus vacaciones y quedó sorprendida con los precios de algunos productos: “Brutal”

Chelo es una española que se volvió viral en las redes sociales luego de su recorrida por un supermercado de la Argentina. Mientras viajó con su hijo Mateo y con su mujer Tati, oriunda de Buenos Aires, aprovechó para hacer un video que subió más tarde a la cuenta de Instagram que ambas poseen en conjunto: Chelo y Tati. Allí manifestó su asombro por los altos precios de los productos cotidianos.

Al inicio del video, Chelo dijo: “Los precios más locos que me sorprendieron de mi viaje en Argentina. Desde ya, perdoná por mi voz porque estoy afónica, pero hay que seguir facturando, chicos”. Luego dio comienzo a la lista.

Uno de los productos que destacó la española como "carísimos" fue el jamón serrano, del que poco se parece al de su país (Fuente: Instagram/@cheloytatioficial)

“Los yogures vienen separados, no vienen como en España de cuatro en cuatro, de seis en seis, y cada yogur simplemente me parece carísimo (1,75 euros), más que nada porque estás comiendo solo uno y no seis. Los zumos estos de cajita. Estos que te pone naranja 100% exprimida, pero es mentira, son polvos. Brutal el precio (4,75 euros)”.

La sorpresa de Chelo siguió por otros comestibles comunes, como el pan lactal: “El pan de molde de toda la vida, ya sea de marca o no de marca, marca blanca, marca carísimo. Quien coma pan Bimbo es un privilegiado aquí en Argentina, sinceramente (4,60 euros)” y luego destacó un alimento tradicional del desayuno: “Los cereales. Cereales del desayuno típicos que te comes en tu casa, los chocapic crispy, no sé qué. Las cajas son muchísimo más pequeñas que en España y valen el doble (4,30 euros)”.

El aceite de oliva, un producto muy consumido en España que en la Argentina cuesta el doble (Fuente: Instagram/@cheloytatioficial)

“El aceite de oliva. Una botellita chiquitita es un pastizal (8,75 euros). Ahora entiendo que muchísimos argentinos utilicen el aceite de girasol. Yo también lo haría. Los berberechos. Me he encontrado berberechos en Argentina. Claramente no los compré porque fíjense en el precio (7,30 euros)”, sostuvo la española.

Por último habló de uno de los productos estrella de su país, el jamón serrano. “El color, sinceramente, eso no es un jamón serrano y el precio (7,75 euros). Así que argentinos, tenéis que venir a España a probar nuestro jamón”. Y cerró: “¿Qué les parecieron estos precios, tanto argentinos como españoles? Los leo en comentarios. Bueno, de donde seas, aquí no discriminamos a nadie”.