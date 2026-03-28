Un cometa rebelde desafía las leyes de la física al invertir su rotación en el espacio profundo

Astrónomos que analizan datos del telescopio espacial Hubble identificaron un comportamiento sin precedentes en el cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, un cuerpo celeste de pequeñas dimensiones que logró invertir su sentido de rotación tras un dramático proceso de frenado. Este hallazgo, publicado recientemente en la revista The Astronomical Journal, marca la primera vez que la comunidad científica logra documentar con evidencia sólida una reversión completa en el giro de un cometa, lo que permite comprender mejor la evolución dinámica de los objetos que visitan el sistema solar interior.

El cometa 41P, que orbita alrededor del Sol cada poco más de cinco años tras ser impulsado desde el Cinturón de Kuiper por la gravedad de Júpiter, presenta un diámetro estimado de apenas un kilómetro. Esta estructura diminuta lo convierte en un objetivo excepcionalmente sensible a los efectos físicos generados por su propia actividad. Según las observaciones recopiladas, durante su perihelio de 2017, el objeto experimentó una desaceleración drástica; las mediciones realizadas en marzo de aquel año por el Discovery Channel Telescope en Arizona, comparadas con registros del Neil Gehrels Swift Observatory en mayo, revelaron que el cometa redujo su velocidad de rotación hasta tres veces en apenas semanas.

El boceto del cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, mientras sus gases son expulsados al espacio NASA

El análisis de las imágenes capturadas por el Hubble en diciembre de 2017 permitió confirmar un giro más sorprendente: el cometa no solo retomó velocidad, sino que comenzó a rotar en la dirección opuesta. Sobre este mecanismo, David Jewitt, investigador de la Universidad de California en Los Ángeles y autor principal del estudio, explicó: “Los chorros de gas que emanan de la superficie pueden actuar como pequeños propulsores. Si estos chorros se distribuyen de forma desigual, pueden alterar drásticamente la rotación de un cometa, especialmente de uno pequeño”. El experto comparó este proceso con el movimiento de una calesita: “Es como empujar un carrusel. Si está girando en una dirección y luego empujas en contra de esa dirección, puedes frenarlo y hacerlo girar en sentido contrario”.

Este fenómeno responde a la sublimación del hielo, proceso mediante el cual los gases congelados en la superficie se convierten en vapor al acercarse al Sol, lo que crea chorros que actúan como propulsores asimétricos. El estudio revela que, debido a que estos jets mantuvieron una presión constante contra el sentido original del giro, terminaron por forzar al núcleo a detenerse para luego girar en el sentido contrario. La investigación destaca además una notable caída en la actividad del cometa: mientras que en 2001 era considerado un objeto hiperactivo para su tamaño, para 2017 su producción de gas disminuyó de forma considerable, posiblemente por la acumulación de capas de polvo aislante o el agotamiento de volátiles superficiales.

El movimiento que realiza el cometa en medio de su proceso

Las implicancias de este comportamiento son críticas para la supervivencia del objeto, ya que los modelos matemáticos sugieren que la inestabilidad rotacional extrema podría fracturar el núcleo en poco tiempo si la aceleración centrífuga supera la débil gravedad que lo mantiene unido. Jewitt advirtió sobre este destino final: “Espero que este núcleo se autodestruya muy rápidamente”. Pese a que el cometa permaneció en su trayectoria actual unos 1500 años, los científicos estiman que su vida física útil antes de una posible fragmentación catastrófica es muy inferior a su tiempo de permanencia orbital, lo que convierte a este cuerpo en un laboratorio inmejorable para estudiar la evolución del sistema solar.