A qué hora llueve en Buenos Aires hoy, sábado 4 de octubre

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un domingo marcado por lluvias y tormentas fuertes, tras varios días de calor y sol típicos de la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a alerta naranja el nivel de advertencia para la región, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos, con riesgo para la población y complicaciones en actividades cotidianas.

Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires

Según el último pronóstico, las precipitaciones comenzarán durante la madrugada del domingo 5 de octubre. A partir de las 2 se esperan tormentas con alta intensidad y una probabilidad de lluvia del 90%, acompañadas de ráfagas de viento del sur que podrían superar los 40 km/h.

La situación se mantendrá en la mañana: a las 8:00 habrá lluvias moderadas, y hacia las 11:00 las precipitaciones bajarán en intensidad, aunque con chances del 40%, según las últimas mediciones. Por lo que el sábado no tendrá lluvias pero sí llegarán ya en la madrugada del domingo.

El panorama tenderá a mejorar progresivamente. Para el mediodía y primeras horas de la tarde el cielo estará cubierto, con ráfagas de viento del sur que rondarán entre 20 y 40 km/h. Recién hacia la tarde-noche, las lluvias serán más débiles y aisladas, con probabilidades en torno al 30%.

El factor del frente frío

De acuerdo con el observador meteorológico Diego Angeli, las tormentas se deben al ingreso de un frente frío que no solo genera la inestabilidad, sino que provocará un marcado descenso de temperatura: mientras el sábado trepó a los 28°C, la máxima prevista para el domingo será de apenas 21°C, con sensación térmica que podría ubicarse más baja en los momentos de lluvia y viento intenso.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

