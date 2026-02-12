Baja el calor y habrá más lluvias: así estará el clima este fin de semana largo de Carnaval en el AMBA

Este fin de semana el calor no será agobiante, y se esperan lluvias desde la noche del sábado. La circulación de aire caliente bajará considerablemente desde este jueves. El viernes se esperan ráfagas de viento fuertes.

Clima del jueves: afloja el calor

Para hoy se espera una jornada que no entregará descenso significativo de aire caliente. La mañana ya mostrará temperatura mínima mucho más agradable con respecto a los últimos amaneceres con el mercurio en los 21ºC, viento desde el este y cielo mayormente nublado. Si bien la nubosidad baja estará en retirada todavía queda lugar para alguna lluvia aislada, la posibilidad es baja pero no la descartamos. La veleta se moverá entre el este y noreste en la primera parte del día con sol intermitente lo que promoverá una suba mucho más lenta de la temperatura. La tarde promete menos nubosidad, viento fresco desde el río y una máxima de 28ºC para retomar la senda de temperaturas vespertinas más tranquilas. Se podrá dormir mucho mejor con una noche que promete 24ºC con viento desde el este, rotando al sudeste pasada la medianoche.

Viernes: ventoso y sin calor intenso

La circulación de aire frío nocturna nos dejará otro amanecer térmicamente tranquilo con el mercurio en 19ºC, con viento regular a fuerte desde el sudeste y cielo parcialmente nublado. No pierda tiempo en peinarse antes de salir de casa porque las ráfagas surcarán el estuario durante gran parte de la mañana y es posible que justifique algún abrigo liviano para los más friolentos. Las rachas se mantendrán durante la tarde y se sentirán como una gentileza atmosférica después de tantas tardes de calor al clavar la máxima en 27ºC, con cielo ligeramente nublado. La noche traerá la atenuación del viento con un cierre estable con 22ºC en un ambiente muy agradable para los que quieran salir y casi prescindiendo del ventilador a la hora de irse a dormir.

El clima se aventura a unos días más frescos

Sábado: tormentas al filo de la medianoche

El sábado parece ser la mejor jornada del fin de semana para planificar actividades al aire libre en otro día donde el sol y el mercurio convivirán pacíficamente gracias al viento fresco. Se estima un amanecer ventoso, con ráfagas llegando desde el este, cielo parcialmente nublado y otro idílico piso térmico de 19ºC. El viento se soplará intensamente durante todo el día para mantener atado al mercurio que apenas podrá lograr 26ºC a pesar de las buenas cuotas de sol. Si bien el sábado defraudará a los que aguardaron por una tarde de pileta, alentará a quienes quieran planificar actividad al aire libre que podrán salir sin tener que lidiar con altas temperaturas. La noche promete un cierre con cielo mayormente nublado, desmejorando progresivamente. Aquellos que quieran salir hacia el cierre del día deberán tener en cuenta la posibilidad del desarrollo de tormentas pasada la medianoche.

Domingo: lluvias por la mañana

La jornada dominical podría comenzar con precipitaciones desde sus primeras horas. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado del noreste y mínima de 20ºC. Los modelos de simulación difieren en el horario de comienzo de la lluvia, algunos la colocan al amanecer, otros mucho antes, pero lo cierto es que todos coinciden en que la mañana del domingo podría quedar solapada por lluvias de diferente intensidad. Hacia el mediodía el viento rotará hacia el este como preludio de un reingreso de aire frío promediando el día, la tarde podría mostrar las últimas gotas ya con la veleta marcando sudeste y comenzando con un lento retiro de la nubosidad. Se esperan 27ºC de temperatura máxima, lo que coloca otro casillero en la saga de tardes tranquilas.

Spoiler alert: el clima para la semana que viene

Al igual que las últimas semanas, tendremos al lunes, martes y miércoles como los días más calurosos mostrando un importante descenso de temperaturas hacia el fin de semana. Se esperan máximas de 31ºC para el lunes y 32ºC para el martes con baja probabilidad de lluvia para ambos días.

El domingo lloverá Ricardo Pristupluk

Eso es todo, amigos. El termómetro y el sol finalmente se reconcilian, el verano bajará el perfil por varios días entregando tardes sin calor intenso y noches donde se pueda dormir mucho mejor. También volverán las lluvias para compensar un año que entregó poca precipitación. Si bien se intecalarán algunas jornadas muy calurosas, los pronósticos a media plazo no muestran ningún evento de ola de calor en los próximos 10 días, algunos se aventuran a que podríamos llegar a fin de mes sin sobresaltos térmicos. Para los tortolitos que quieran festejar San Valentín el sábado, sepan que la lluvia estará a la vuelta de la esquina, a menos que quieran alguna escena romántica empapados bajo el agua.

<b>Día</b> <b>Temp. Mínima</b> <b>Temp. Máxima</b> <b>Clima</b> <b>Viento</b> <b>Lluvias</b> Jueves 21°C 28°C Mayormente nublado a soleado Este y noreste (tarde: viento fresco del río) Baja probabilidad de lluvias aisladas Viernes 19°C 27°C Parcialmente nublado Regular a fuerte del sudeste (con ráfagas) Sin precipitaciones Sábado 19°C 26°C Sol y nubes; desmejorando de noche Intenso del este (con ráfagas) Tormentas pasada la medianoche Domingo 20°C 27°C Mayormente nublado Noreste rotando al este y luego sudeste Lluvias por la mañana (intensidad variada)

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli