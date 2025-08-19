Cuándo llegaría la ciclogénesis a Buenos Aires y cuánto durará

Un fenómeno conocido como ciclogénesis comenzó a formarse este lunes por la mañana sobre el centro y norte de la Argentina. El evento provocará fuertes tormentas y abundante caída de agua. Su punto máximo se espera durante la jornada del martes sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo llega la ciclogénesis a Buenos Aires?

La ciclogénesis inició su desarrollo leve durante la mañana de este lunes 18 de agosto y alcanzará su máxima intensidad y afectará de manera directa a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano durante todo el martes 19 de agosto. Las condiciones de inestabilidad, con lluvias y vientos se extenderán hasta el miércoles, aunque con menor intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos

¿Qué es la ciclogénesis?

La ciclogénesis es parte del proceso de formación de un sistema de baja presión. Este sistema, al momento de intensificarse, puede generar fuertes vientos, lluvias persistentes y mucha inestabilidad. Su origen se debe a una caída abrupta de la presión atmosférica. Esta caída obliga al aire a reacomodarse, lo que puede ocasionar las ráfagas intensas.

Fuentes del SMN explican que este evento ocurre en la Argentina aproximadamente una vez cada 20 días o un mes y no siempre provoca tormentas de gran magnitud. En esta ocasión, el fenómeno sí dará lugar a fuertes ráfagas y prolongará las precipitaciones. El sitio especializado Meteored detalló que en las próximas horas comenzará a desarrollarse un temporal de gran magnitud con la región central del país como protagonista.

Las condiciones de inestabilidad se extenderán hasta el miércoles con menor intensidad Windy

Las zonas más afectadas

El temporal afectará a una amplia porción del territorio nacional. Durante este lunes, las primeras precipitaciones aisladas aparecerán sobre Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el sur de Santiago del Estero. También podrían darse chaparrones y tormentas puntuales en sectores del norte de San Luis y el sur de La Rioja.

El martes será la jornada más complicada. El centro de la presión alcanzará su máxima intensidad. Generará condiciones de inestabilidad en el centro y norte de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El fenómeno también impactará en el norte de La Pampa, Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, el sur de Misiones, el este de Formosa, Chaco y gran parte de Santiago del Estero.

El total de agua caída en 48 horas podría ser excepcional para el mes de agosto marcelo Manera

Lluvias y vientos: qué intensidad se espera

Las precipitaciones serán un factor determinante. Para este lunes, los acumulados de agua podrían superar los 70 milímetros en algunas de las provincias afectadas, con posible granizo y ráfagas intensas. Durante el martes, las regiones bajo alerta sumarán entre 50 y 70 milímetros adicionales por lluvias y tormentas de gran magnitud.

El total de agua caída en 48 horas podría ser excepcional para el mes de agosto. Las precipitaciones continuarán el miércoles en la Ciudad y el conurbano, aunque de forma mucho más débil.

El viento será otro factor destacado. La formación del centro de baja presión favorece un incremento notable en la intensidad de las ráfagas, motivo por el cual el SMN emitió una alerta amarilla. En la provincia de Buenos Aires se esperan velocidades promedio de 35 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Las recomendaciones del SMN ante estos fenómenos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones para los vecinos de las zonas afectadas por las fuertes tormentas y la ciclogénesis. Las medidas sugeridas son:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.