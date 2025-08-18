Mapa de lluvias en vivo: así avanza la ciclogénesis en Buenos Aires hoy, lunes 18 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos para este lunes 18 de agosto que rigen en varias provincias: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Catamarca. Estos fenómenos están vinculados a la formación de un sistema de baja presión definido como “ciclogénesis”.

Ciclogenesis

Este proceso atmosférico empezó a formarse el domingo. Avanzó desde el océano Pacífico hacia la costa chilena y cruzó después la cordillera hacia la Argentina. Dejó fuertes vientos en el noroeste del país durante la tarde y noche de ese día, y este lunes gris ya empezó a desestabilizar toda la región central oeste y Cuyo hacia el este del país.

La ciclogénesis adquirirá mucha intensidad durante la madrugada del martes con fuertes precipitaciones. En algunos puntos del sur del Litoral y norte de la provincia de Buenos Aires se anticipa que las acumulaciones de lluvia podrían alcanzar entre 50 y 70 mm en menos de 24 horas, lo que equivale a casi el promedio mensual de precipitaciones de agosto.

Se avecinan las tormentas

En las áreas donde rigen las alertas del SMN se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, fuertes ráfagas y granizo ocasional.

La meteoróloga Cindy Fernández aclaró en el portal Meteored que “no toda ciclogénesis termina en un temporal devastador. Muchas veces se forman ciclones débiles que apenas generan nubosidad y lluvias moderadas. En otros casos, si el sistema se intensifica, puede provocar temporales de viento, lluvias fuertes o sudestadas, como las que cada tanto afectan al Río de la Plata y a la costa bonaerense”.

Hasta el miércoles se prevén temperaturas de frescas a templadas, con abundante nubosidad y lluvias aisladas. Las marcas oscilarán entre los 18°C a 12 °C.